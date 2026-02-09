英超｜加利佬爆料：曼聯已啟動新帥遴選程序 卡域克佳績難改管理層計劃

曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）近日爆料，指曼聯管理層已經正式啟動尋找下一任主教練的程序，這意味著看守領隊卡域克（Michael Carrick）上任後的出色開局，並未能動搖奧脫福高層的長期規劃。

球會已開始考察新帥人選

加利尼維利在其播客節目中透露，他早前曾直接與球會溝通，以了解官方對領隊問題的立場。他表示：「幾周前我已表明我的立場，我不會每週重複。但我確實直接與球會進行了交談，因為傳媒總是不斷追問球會的立場。現在的情況很微妙，因為隨著卡域克不斷贏球，越來越接近歐聯資格，支持他『坐正』的呼聲越來越高漲。」

他續說：「我問球會，你們對外公開的官方立場是什麼。我必須說，他們的答案相當不錯。他們說，他們現在實際上已經開始了尋找新領隊的過程，我認為這就對了。」

戰績不影響球會覓帥計劃

加利尼維利引述球會的回應，指曼聯已開始接觸和考察其他潛在的新帥人選，並正在建立數據庫及進行分析，以確定誰最適合成為球會的下一任掌舵人。然而，最關鍵的是，球會向他強調，無論未來幾個月的戰績如何，他們都不會被戰果或外界壓力「推動」而倉促作出任命。他們將會堅持原定計劃，等到接近賽季結束時，才會正式作出最終決定。這番話意味著，儘管卡域克表現出色，但他要轉為正職的機會，似乎仍充滿變數。