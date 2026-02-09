Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾比路亞盛讚麥巴比：有力媲美C朗「外星級」成就

足球世界
更新時間：17:08 2026-02-09 HKT
發佈時間：17:08 2026-02-09 HKT

皇家馬德里教練艾比路亞（Álvaro Arbeloa）對陣中法國射手基利安麥巴比（Kylian Mbappé）讚不絕口，認為他具備媲美球會傳奇C朗拿度（Cristiano Ronaldo）「外星級」影響力的潛質。這位法國前鋒在周日作客華倫西亞的西甲聯賽中，攻入其本賽季第38個入球，協助球隊勝2:0。

法國射手基利安麥巴比。法新社
皇家馬德里教練艾比路亞。美聯社
周日於馬斯泰拿球場的比賽中，皇馬憑藉左後衛艾華路卡利拉斯（Álvaro Carreras）在第65分鐘的入球先開紀錄，麥巴比則在補時階段錦上添花，為球隊鎖定勝局。這場勝利讓皇馬在積分榜上繼續以一分之差，緊追榜首的巴塞隆拿。麥巴比今季表現火熱，目前已在西甲攻入23球，在歐聯亦有13球進帳，在西班牙國王盃則入了兩球。

 

法國射手基利安麥巴比。法新社
儘管自2024年夏天加盟皇馬以來，麥巴比已在各項賽事中攻入81球，但距離C朗拿度在皇馬9個賽季攻入450球的隊史紀錄，仍有很長的路要走。然而，主帥艾比路亞對他的潛力充滿信心。他在賽後向皇馬電視台表示：「我們曾以為再也看不到像C朗拿度那樣的球員，但麥巴比正走在這條軌道上。」

 

艾比路亞在賽後記者會上進一步闡述：「可以肯定，麥巴比現在是世界上最好的球員。C朗拿度所做的一切，看起來就像是來自外太空，是不可能被複製的。麥巴比還有很長的路要走，因為C朗在這裡效力了很多年，麥巴比具備追隨他步伐的質素。你永遠不知道未來會怎樣，但如果有人能做到，那個人就是麥巴比。」不過，值得一提的是，儘管麥巴比個人數據亮眼，他至今仍未為皇馬贏得任何一項主要的錦標。
 

