英超｜前英超球證夏斯利解釋 球證普臣給蘇保斯拉爾紅牌是別無選擇

曼城周日英超作客2:1擊敗利物浦的比賽末段，出現了極具爭議性的一幕，藍月的卓基（Rayan Cherki）在補時階段的入球被判無效，而利物浦中場蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）則被紅牌罰下。前英超球證夏斯利（Mark Halsey）對此進行了詳細解讀，認為當值球證普臣（Craig Pawson）的判決完全正確，並無犯錯。

當值球證普臣。法新社

整個事件的複雜流程，首先蘇保斯拉爾在防守時拉了夏蘭特（Erling Haaland），球證普臣當時選擇不立即吹停，根據得益條例讓曼城繼續進攻，觀察夏蘭特是否仍能控球進攻。之後皮球繼續滾向空門，而蘇保斯拉爾欲護空門之際，輪到夏蘭特回身將前者拉倒，而皮球流入網窩。

利物浦中場蘇保斯拉爾則被罰紅牌。路透社

必須處理第一次犯規



夏斯利解釋：「VAR球證布祿士（John Brooks）介入並要求普臣重看錄影後，普臣別無選擇，必須根據球例，處理整個進攻過程中的第一次犯規，也就是蘇保斯拉爾對夏蘭特的犯規。由於該犯規屬於「阻止了對方一個明顯的入球機會」，因此，正確的判罰就是取消入球，並向蘇保斯拉爾出示紅牌。」



12碼無可爭議



對於曼城獲得的十二碼，夏斯利同樣認為判決無可爭議。他指出：「利物浦門將艾利臣比加（Alisson）明顯撞倒了馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes），這是一個「絕對的十二碼」，利物浦方面沒有任何可以投訴的空間。判罰的關鍵因素在於犯規發生時，皮球是否仍在比賽進行中，答案是肯定的，因此球證必須判罰十二碼。」

利物浦門將艾利臣比加。路透社

不逐馬克古希離場是合理



此外，利物浦方面曾投訴，在比賽0:0時，馬克古希（Marc Guehi）在禁區邊緣拉倒穆罕默德沙拿（Mo Salah）應被罰紅牌。但夏斯利認為，當時有另一名防守球員在旁協防，因此這並不構成「阻止明顯入球機會」的紅牌條件，球證僅出示黃牌是正確的判決。

