英超｜哥迪奧拿向阿仙奴挑機 高調宣告英超爭標還未完

曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）在球隊上演絕地反勝利物浦後，高調宣告英超冠軍爭奪戰遠未結束。在周日作客晏菲路的戲劇性一戰中，曼城在先落後一球的情況下，末段上演大逆轉，反勝2:1全取3分，將與榜首阿仙奴的差距維持在6分。哥迪奧拿認為，這場勝仗證明了他的球隊仍有能力衛冕英超。

曼城末段反勝利物浦。法新社

賽後，哥迪奧拿表示：「我們現在能做的，就是緊緊地追在阿仙奴的頸後，守在那裏，等待他們犯錯，然後抓住機會。這非常困難，晏菲路就是晏菲路，這裏的傳統、歷史和球迷氛圍都與別不同，球場感覺總是更小、更緊湊。加上他們擁有的球員，在這裏取勝絕非易事。」

阿仙奴擊敗新特蘭。法新社

哥帥坦言，如果今場落敗，外界肯定會質疑冠軍爭奪是否已經完結：「當然，如果輸了我們會很失望，但6分總比9分好。考慮到阿仙奴在各方面的強勢，這仍然是一個很大的差距，但有6分的差距總比沒有好。我說過，英超還有13場比賽，這是一個很長的過程。」

曼城領隊哥迪奧拿。法新社

曼城中場大將貝拿度施華（Bernardo Silva）的言論，更凸顯了這場勝利的重要性。他直言，全隊在賽前都清楚地知道，如果輸掉這場比賽，冠軍爭奪戰就「結束了」。貝拿度施華說：「我們覺得必須贏下這場比賽，這讓我們更接近目標，希望還在，我們會戰鬥到最後。我們需要繼續做好自己的工作，因為我們在年初時並沒有做到這一點。」