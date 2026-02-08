Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高級組銀牌｜標準流浪3:1挫東方 大年初二硬撼大埔爭奪冠軍

足球世界
更新時間：18:21 2026-02-08 HKT
發佈時間：18:21 2026-02-08 HKT

高級組銀牌周日準決賽，由東方在旺角大球場對上標準流浪，流浪憑着伊巴謙和高迪斯上半場先後建功，下半場尾段再有劉智樂再建一功助流浪最終以3:1擊敗東方，晉身決賽同大埔爭冠。

流浪3:1挫東方 決賽同大埔爭奪冠軍

雙方入局都較慢，東方在14分鐘先有機會，有洛迪古斯破門但經VAR覆核後指越位在先入球無效，之後17分鐘再有馬高斯禁區頂操刀罰球可惜高出，但隨後流浪突然加快速率，26分鐘有哥迪斯罰球開入禁區，伊巴謙接應頂入先開記錄，4分鐘後哥迪斯接應伊巴謙傳中再破網，東方半場完前有大久保優操刀12碼追成1:2返回更衣室。

易邊後東方加強攻勢，但始終無法攻破流浪大門，78分鐘更出現致命失誤，劉智樂把握丹尼爾頂球失誤將皮球攔截，一氣呵成起腳勁射打成3:1，東方隨後展現強烈反撲，88分鐘東方有余在言在禁區內接應梁冠聰傳球，但可惜再食「詐糊」，隨後雖有東方雖亦有多次攻門，但都被流浪成功守住，最終以3:1挫東方闖入決賽18號鬥大埔。

 

記者/攝影：魏國謙

