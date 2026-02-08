Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜湯馬士法蘭成英超「Big 6」最差領隊 熱刺主帥數據墊底

更新時間：16:16 2026-02-08 HKT
發佈時間：16:16 2026-02-08 HKT

熱刺周六英超作客淨吞曼聯兩蛋後，主帥湯馬士法蘭（Thomas Frank）再添不名譽紀錄，他壓倒前曼聯主帥魯賓艾摩廉（Ruben Amorim），成為英超史上「Big 6」球隊（車路士、阿仙奴、曼聯、曼城、熱刺、利物浦）中表現最差的領隊。

熱刺主帥湯馬士法蘭。美聯社
法蘭得分和勝率同屬史上最差


這項令人尷尬的統計是根據所有執教超過10場英超的正規領隊進行的，結果顯示湯馬士法蘭執教熱刺英超場均積分為1.16分，勝率僅為28%，兩項同樣是英超史上「Big 6」球隊賽的領隊中最差。而曼聯前任領隊艾摩廉的場均1.23分和率23%，緊隨法蘭之後排第二差。

兩任熱刺領隊齊上榜


而上季領軍熱刺以第17名完成球季的前領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou），成績亦比湯馬士法蘭好，76場英超取得1.37的場均積分，勝率為40%，位居史上第五差。至於前利物浦領隊鶴臣（Roy Hodgson）執教紅軍20場，場均積分亦有1.25分，勝率為35%，排史上第三差。

湯馬士法蘭帥位危危乎


而熱刺周六敗給曼聯後，今季25場英超7勝8和10負只得29分，穩居聯賽下半區，距離尾三的韋斯咸僅有6分之遙，隨時可能被捲入韋斯咸、般尼和狼隊的降班漩渦中。加上球隊已經連續7場比賽未能取勝，近10場比賽只贏1場，近16場比賽只贏兩場，湯馬士法蘭的帥位已岌岌可危。

英超史上最差BIG6領隊


排名    領隊(執教球隊)    場均得分
1    湯馬士法蘭(熱刺)    1.16分
2    魯賓艾摩廉(曼聯)    1.23分
3    鶴臣(利物浦)    1.25分
4    樸達(車路士)    1.27分
5    普斯迪高古(熱刺)    1.37分
註：只計執教10場或以上的正規領隊
 

