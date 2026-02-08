英超｜紐卡素再遭逆轉 領隊艾迪賀維坦承執教不力：責任全在我

紐卡素周六英超作客賓福特在先開紀錄的大好形勢下，最終以2:3慘遭逆轉，今季從領先位置失掉的分數已高達19分，冠絕全聯盟。賽後，領隊艾迪賀維（Eddie Howe）坦然接受了主場球迷的噓聲，並首次承認自己作為主教練必須做得更好，將責任完全攬上身。

紐卡素周六英超作客賓福特2:3遭逆轉。法新社

理解和接受球迷噓聲



艾迪賀維賽後表示理解和接受球迷的噓聲，坦言：「聽到噓聲很難受，但我不怪球迷表達他們的情緒。某程度上，這是我們自己造成的。我們近期的表現未如理想，防守不力並受到了懲罰。球迷只是對我們所呈現的表現作出反應。」

領隊艾迪賀維坦承執教不力。法新社

賀維承認做得不夠好



這位紐卡素主帥對自己提出了嚴厲的批評：「對我來說，這是一個殘酷的現實。我必須認真思考，不是關於我的努力，而是我必須要工作得更好，做得更多。我一直說，我給自己的壓力是極端的，因為我對自己的工作和對球員的要求都設定了很高的標準。顯然，我目前的工作做得不夠好。」

他續說：「我對自己感到惱怒、憤怒，我責備自己，將全部責任扛在肩上。你在球場上看到的一切，我都要負全責，並且我必須找出解決方案。這是我該做的事。」

同時，艾迪賀維亦要求球員們自我反省：「我必須要求球員們對自己誠實，看看自己的最佳水平，然後評判他們當下的表現。我認為沒有太多人可以說自己正處於最佳狀態。這也意味著我們有改進的空間。」

入球後表現反而更差



對於球隊屢次在入球後短時間內失球的「怪病」，艾迪賀維亦感到費解：「入球本應為球隊注入信心，但對我們來說，效果卻恰恰相反，這在本賽季發生太多次了。我們因入球而變得更糟，我無法理解。這是一個非常、非常難解決的問題，因為我認為這完全是心理層面的問題。」

他總結道：「無可否認我們正處於一個負面的勢頭中，這是信心問題，是心態問題，我不認為是能力問題。加上傷病問題，我們的心理受到了一些損害。所以，我們必須審視自己，展現出真正的品格和力量，因為這是讓球員發揮出最佳水平的唯一途徑。」

紐卡素周六英超作客賓福特2:3遭逆轉。路透社