英超｜車路士作客輕取狼隊 彭馬3次上半場戴帽創歷史

車路士今晨作客出征榜尾的狼隊，憑高爾彭馬半場連中三元，以3：1輕取對手。彭馬成為英超史上，首個3次造出上半場「戴帽」的球員。

其中兩球來自12碼

彭馬3個入球，其中兩球來自12碼。先是13分鐘，祖奧柏度於狼隊禁區內被踢跌，球證直指12碼點；彭馬操刀射門將的左下角，狼隊門將荷蘭沙亞捉錯路撲向另一邊，車路士領先1：0。33分鐘，柏度再次博得12碼，今場他被敵將推跌；這次再由彭馬操刀，今次他射另一邊，沙亞再次捉錯路。

彭馬上半場連入3球。美聯社

彭馬3次上半場載帽，英超首人。美聯社

車路士作客輕取狼隊。美聯社

艾洛高達尼為狼隊破蛋

領先兩球的車路士，5分鐘後增添紀錄，彭馬今次在運動戰中取得「士哥」，他接應古古列拿的左路傳中，第一時間撞射入網。「藍戰士」半場遙遙領先3：0。狼隊則只能於下半場54分鐘一次角球攻勢破蛋；左路角球由前柱的阿當岩士唐頭槌跣後，小禁區內的艾洛高達尼一控轉身一射，射破羅拔山齊士的十指關。車路士最終仍以3：1擊敗狼隊，賽後以12勝7和6負得43分排第5位，落後第4位的曼聯1分。狼隊則以1勝5和19負得8分，續排包尾。

彭馬3次上半場戴帽 英超首人

彭馬成為英超史上，首個3次於上半場連中三元的球員；彭馬今場於61分鐘退下火線。車路士主帥羅仙尼亞賽後盛讚愛將世界級：「擁有像彭馬這樣的球員，就會很慶幸他是12碼劊子手，他實在太出色了。我認為他取得入球，是因為球隊展現了精彩的整體發揮，為他創造了這些機會。但正因為他是世界級球員，所以他能把握到。」羅帥又回應了關於他過度限制彭馬上陣時間的批評：「人們會質疑我的安排，但我們在不足1個月內踢了9場比賽。在球季餘下的時間，高爾將會是己隊的核心成員。」