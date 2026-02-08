Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜約基利斯梅開二度 阿仙奴輕取新特蘭 維拉再失分

足球世界
更新時間：05:56 2026-02-08 HKT
發佈時間：05:56 2026-02-08 HKT

阿仙奴今晨於英超以3：0擊敗新特蘭，比次席曼城踢多場下，暫時在榜首領先9分。爭標對手之一的阿士東維拉，同日作客和波失分。這令阿仙奴的奪標希望又再提高。

蘇比文迪開紀錄

阿仙奴於上半場30分鐘有一次極近磅的埋門，迪格蘭賴斯於K角位附近勁射僅僅斜出。42分鐘，到蘇比文迪於相同位置起腳，就為阿仙奴打開紀錄；他起腳地波、擦近柱內柱入。阿仙奴憑這個入球以1：0領先完半場。

阿仙奴3：0新特蘭。美聯社
阿仙奴3：0新特蘭。美聯社
阿仙奴暫時領先9分。美聯社
阿仙奴暫時領先9分。美聯社
約基利斯梅開二度。美聯社
約基利斯梅開二度。美聯社

「兵工廠」下半場是約基利斯的表演時間。66分鐘，阿仙奴前場緊逼得手，最終夏維斯橫傳予約基利斯，後者射破新特蘭門將羅夫斯的十指關。93分鐘，阿仙奴一次反擊，加比爾馬天尼利一路引球，但面對門將並不貪功，橫傳予無人看管的約基利斯，後者完成梅開二度。最終阿仙奴以3：0擊敗新特蘭。

維拉僅領先第四曼聯3分

阿仙奴賽後以17勝5和3負得56分續排榜首，領先次席、踢少場的曼城9分；曼城將於今晚作客大戰利物浦。第3位的維拉則連續兩場失分，他們續上一輪以0：1不敵賓福特後，今晨又作客以1：1賽和般尼茅夫。維拉與阿仙奴同樣是25戰，但以9分落後「槍手」。他們追逐冠軍受挫之餘，還要顧忌後上的曼聯；「紅魔」擊敗熱刺取得4連勝後，僅落後維拉3分。

維拉1：1賽和般尼茅夫，連續兩場失分。美聯社
維拉1：1賽和般尼茅夫，連續兩場失分。美聯社

