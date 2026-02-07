英超｜東拿利經理人暗示 紐卡素若無緣歐聯或離隊

紐卡素中場核心、意大利國腳辛度東拿利（Sandro Tonali）的未來再生變數。其經理人利素（Giuseppe Riso）近日再次公開表態，暗示如果紐卡素今季未能取得歐洲聯賽冠軍盃（歐聯）的參賽資格，這位球星可能會在夏天離隊，此番言論已引起阿仙奴、曼城及車路士等一眾英超豪門的密切關注。

現年25歲的東拿利在2023年7月以5200萬鎊(約5億5000萬港元)的身價加盟紐卡素。儘管在冬季轉會窗截止日曾傳出他被推薦給阿仙奴的謠言（後被證實不確），但這已預示著他可能成為今夏轉會市場上的一大焦點。

其經理人利素在一周內第二次公開談論東拿利的未來，他向傳媒表示：「紐卡素很難放走東拿利，而他本人亦希望帶領球會殺入歐聯。我們會在夏天評估情況再決定怎麼做。現在談論轉會為時過早，但我們會在賽季結束後看看情況再作決定。」他補充說：「紐卡素現在不可能讓他走，但我們會在三月左右評估東拿利的身價，前提是紐卡素決定打開轉會大門。」

利素的言論無疑是向紐卡素管理層施壓，目前紐卡素在英超聯賽中僅排第11位，落後第四名的曼聯8分，爭奪前四的歐聯資格形勢嚴峻。

事實上，東拿利本人去年十月接受訪問時，亦對自己的長遠未來持保留態度。他當時說：「這是一個很難回答的問題，因為在足球世界你只能一年一年地看。我不想說『我想在這裏留十年』，然後兩、三年後就離開。我只想一年一年地考慮。現在我在這裏很開心，沒有想過其他球隊。」

東拿利及其經理人的連番表態，已為他的前途蒙上一層陰影，如果紐卡素最終無緣下屆歐聯，這位中場大將的轉會傳聞勢必在今夏愈演愈烈。