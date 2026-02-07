足球｜港腳顏卓彬北上發展 直言把握機會挑戰自己

大埔中場顏卓彬（彬仔）在今日大埔對高力北區的高級組銀牌4強戰開打前已宣佈會離隊北上發展，他今日亦有觀戰並向隊友和球迷道別，彬仔接受訪問時表示感謝堅sir和葉生葉太成人之美，也表示希望可以趁有時間和機會去挑戰自己。

再有港隊成員外流 彬仔告別大埔北上發展

去年夏天轉投大埔的彬仔今季為球隊出戰17場，今日稍早大埔已在社交媒體公佈彬仔將會離隊的消息，他亦在今戰在旁觀戰，並與隊友和球迷們告別，彬仔賽後接受訪問透露明日便會出發報到，對於今次北上的契機他則表示：「始終今年都都28啦，即係大家都覺得上大陸踢波都叫做最後1、2浸時間，啱啱好呢個轉會窗大陸上面球會就俾咗offer落嚟，而堅Sir同埋葉生葉太佢哋都好贊成我而家要上去挑戰下自己。」對於之後的目標彬仔則表示因為都未感受過中超的強度，希望可以盡快融入球隊，爭取正選的位置取得更多上陣時間去進步。而被問到堅sir對他有沒有叮囑時他則笑指：「阿Sir嘅建議就係少説話多做事啦，因為佢知道我係一個好多嘢講嘅球員，尤其是新球員去到一個新嘅地方報道，儘量做好自己本份，同大家所有球員又好教練又好，即係唔好無啦啦走去話人啦咁樣啦，即係佢都叫我friendly啲，即係儘量融合到球隊，咁對我自己表現都有幫助。」

堅sir也有提到放走彬仔的決定，他表示彬仔對球隊固然重要，但也明白這樣才是對他最好的，堅sir說：「即係依個係一個對佢嚟講嘅相當好，即係尤其是香港球員去到中超，我覺得暫時嚟講呢個舞臺都叫做最好啦。」堅sir也坦言放走彬仔心當然不舒服，但也不想耽誤他的發揮，因此在決定時也沒有過多掙扎。

記者/攝影:魏國謙