周末睇波手冊│英超兩場「Big6」大戰 今晚頭場曼聯對熱刺爭4連勝 明晚利物浦對曼城守尾場

足球世界
更新時間：11:30 2026-02-07 HKT
發佈時間：11:30 2026-02-07 HKT

本周末英超有2場「Big6大戰」，最具話題性就是今晚早場，曼聯主場對熱刺。紅魔看守主帥卡域克接手後連贏3場，分別擊敗曼城、阿仙奴和富咸，且看他們能否再度於強強對碰中全身而退。然而曼聯對上8次鬥熱刺未贏過，加上他們已2年未試過於聯賽直落連贏4場，數據成為最大阻力。

今季英超首循環，曼聯逼和熱刺。路透社
英超有兩場「Big6」大戰

而周日尾場利物浦主場對曼城，同樣令人注目。這兩支在近年英超鬥得激烈的宿敵，今季成績均未如理想，紅軍在勝率不足五成下排第6位；曼城雖排次席，但落後榜首阿仙奴已6分，加上近5輪聯賽只有1勝3和1負的成續，今場再無失分空間。紅軍今場究竟會繼續腳軟？抑或踢出今季代表作破壞曼城的追趕榜首大計？比賽自有分曉。

日職百年構想聯賽今開鑼

此外，日本聯賽系統由今季夏天起改成跨年制，與歐洲球壇接軌。為填補這半年的空缺，日職將會推出為期4個月的過度賽事，名為日職百年構想聯賽，分東西區角逐，每區有10支球隊，進行雙循環聯賽，季尾會有季後賽。百年構想聯賽今日開鑼，其中2場賽事有直播，包括下午3時上演大阪打吡，大阪櫻花主場對大阪飛腳。

日職百年構想聯賽今日開鑼。日職賽會X圖片
本周末精選直播賽事

周六
開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播
中午12:00    日職    千葉市原 對 浦和紅鑽    TVB myTV Super
下午3:00    日職    大阪櫻花 對 大阪飛腳    TVB myTV Super
晚上8:30    英超    曼聯 對 熱刺    Now621、611台
晚上11:00    英超    阿仙奴 對 新特蘭    Now621、611台
晚上11:00    英超    狼隊 對 車路士    Now622台
晚上11:15    西甲    巴塞隆拿 對 馬略卡    Now631、632台

周日
開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播
晚上10:00    英超    白禮頓 對 水晶宮    Now621台
深夜0:30    英超    利物浦 對 曼城    Now621、611台
深夜0:30    德甲    拜仁慕尼黑 對 賀芬咸    Now639台
深夜3:45    意甲    祖雲達斯 對 拉素    Now638台
深夜3:45    法甲    巴黎聖日耳門 對 馬賽    Now639台
深夜4:00    西甲    華倫西亞 對 皇家馬德里    Now632台
 

