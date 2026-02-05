Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│卡斯米路當選第24輪最佳球員 曼聯戰將包辦近4輪

足球世界
更新時間：19:53 2026-02-05 HKT
發佈時間：19:53 2026-02-05 HKT

曼聯中場卡斯米路(Casemiro)獲英超賽會選為第24輪最佳球員，其隊友柏德列多古、般奴費南迪斯和班捷文施斯高則是過去3輪最佳球員的得主，意味紅魔包辦近4輪英超最佳球員獎項，認真厲害。

卡斯米路上輪鬥富咸錄1球1助攻

卡斯米路於剛周末英超收錄1入球1助攻，帶領曼聯主場3:2擊敗富咸，獲英超賽會選為第24輪最佳球員。連同卡斯米路，紅魔已包辦近4輪最佳球員獎項，中鋒施斯高於21輪梅開二度，助球隊作客2:2賽和般尼，選為該輪最佳。

卡斯米路當選英超第24輪最佳球員。英超X圖片
卡斯米路當選英超第24輪最佳球員。英超X圖片
第23輪最佳球員是柏德列多古。英超X圖片
第23輪最佳球員是柏德列多古。英超X圖片
曼聯隊長B費是第22輪最佳球員。英超X圖片
曼聯隊長B費是第22輪最佳球員。英超X圖片
英超第21輪最佳球員得主，是前鋒施斯高。英超X圖片
英超第21輪最佳球員得主，是前鋒施斯高。英超X圖片

紅魔球員包辦近4輪最佳獎項

第22輪，曼聯主場2:0挫同市死敵曼城，隊長般奴費南迪斯以一記精彩的助攻成為最佳球員。第23輪，紅魔贏出另一場「Big6」大戰，作客3:2贏榜首阿仙奴，射入世界波的翼鋒柏德列多古就是最佳球員。

