Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英聯盃│曼城兩新援施美安踢得 古希無法出場 真相原來係咁...

足球世界
更新時間：15:12 2026-02-05 HKT
發佈時間：15:12 2026-02-05 HKT

英格蘭聯賽盃今季改例，一名球員可以代表兩支不同球隊上陣，曼城新援翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)在準決賽兩回合雙殺紐卡素時都有出場，但另一新援中聖馬克古希(Marc Guehi)在周三次回合沒有上陣，甚至決賽都被禁出賽。原來是因為他在準決賽前未加盟註冊，接規例在4強及決賽都無法出場，曼城領隊哥迪奧拿直言不公平，表示會說服賽會讓他在決賽披甲。

古希準決賽次回合及決賽都無法上陣

今屆英聯盃改例，容許一位球員可以代表兩支不同球隊上陣，曼城兩名冬窗新援安東尼施美安和馬克古希，過去幾圈就算分別為般尼茅夫和水晶宮出場，都仍然可以為藍月披甲。施美安在準決賽兩回合對紐卡素時，都正選披因，並在首回合作客贏2:0一仗中先開紀錄，為球隊奠定晉級基礎。周三次回合隨隊雙殺喜鵲晉級後，在個人社交媒體寫道：「下一站，溫布萊﹗」

馬克古希在英聯盃準決賽次回合和決賽，都不能上陣。路透社
馬克古希在英聯盃準決賽次回合和決賽，都不能上陣。路透社
馬克古希在英聯盃準決賽次回合和決賽，都不能上陣。路透社
馬克古希在英聯盃準決賽次回合和決賽，都不能上陣。路透社
哥迪奧拿表示會爭取讓古希於決賽披甲。路透社
哥迪奧拿表示會爭取讓古希於決賽披甲。路透社

哥迪奧拿：我們俾人工 就應該可以出場

然而馬克古希今仗沒有披甲，就連決賽都無資格參賽，原來他在準決賽首回合之前仍未加盟，未能在截止限期前更新註冊名單，所以無法為藍月在英聯盃上陣。對此哥迪奧拿表示不公平，會遊說賽會容許他在決賽披甲：「希望古希可以在決賽上陣。當你投放大量資金買他，但發現他不可以在決賽上陣，我真的不明白。他在準決賽首回合沒有上陣，明顯不可以在次回合出場，但為何決賽不可以呢？我們給予他工資，他是我們的球員，這就是邏輯所在，希望可以說服到賽會。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
8小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
5小時前
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
影視圈
2小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
7小時前
直升機出動搜救。楊偉亨攝
屯門青山男子跌落山 一度抓緊樹枝 直升機救起送院
突發
2小時前
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
11:24
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
影視圈
2026-02-04 14:45 HKT
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
10小時前