英聯盃│曼城兩新援施美安踢得 古希無法出場 真相原來係咁...

英格蘭聯賽盃今季改例，一名球員可以代表兩支不同球隊上陣，曼城新援翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)在準決賽兩回合雙殺紐卡素時都有出場，但另一新援中聖馬克古希(Marc Guehi)在周三次回合沒有上陣，甚至決賽都被禁出賽。原來是因為他在準決賽前未加盟註冊，接規例在4強及決賽都無法出場，曼城領隊哥迪奧拿直言不公平，表示會說服賽會讓他在決賽披甲。

古希準決賽次回合及決賽都無法上陣

今屆英聯盃改例，容許一位球員可以代表兩支不同球隊上陣，曼城兩名冬窗新援安東尼施美安和馬克古希，過去幾圈就算分別為般尼茅夫和水晶宮出場，都仍然可以為藍月披甲。施美安在準決賽兩回合對紐卡素時，都正選披因，並在首回合作客贏2:0一仗中先開紀錄，為球隊奠定晉級基礎。周三次回合隨隊雙殺喜鵲晉級後，在個人社交媒體寫道：「下一站，溫布萊﹗」

馬克古希在英聯盃準決賽次回合和決賽，都不能上陣。路透社

哥迪奧拿表示會爭取讓古希於決賽披甲。路透社

哥迪奧拿：我們俾人工 就應該可以出場

然而馬克古希今仗沒有披甲，就連決賽都無資格參賽，原來他在準決賽首回合之前仍未加盟，未能在截止限期前更新註冊名單，所以無法為藍月在英聯盃上陣。對此哥迪奧拿表示不公平，會遊說賽會容許他在決賽披甲：「希望古希可以在決賽上陣。當你投放大量資金買他，但發現他不可以在決賽上陣，我真的不明白。他在準決賽首回合沒有上陣，明顯不可以在次回合出場，但為何決賽不可以呢？我們給予他工資，他是我們的球員，這就是邏輯所在，希望可以說服到賽會。」