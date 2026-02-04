英聯盃│車路士被阿仙奴剋死 近5任教頭都未贏過

周二英格蘭聯賽盃4強次回合，車路士作客0:1不敵阿仙奴，連同首回合負2:3，遭後者雙殺無緣決賽。藍獅近年被槍手剋死，各賽事近10次交手只得3和7負，近5任教頭都未能取得勝績，包括現任主帥羅仙尼亞，他接手球隊後錄得2場敗仗，悉數在兵工廠身上取得。

英格蘭聯賽盃4強次回合，車路士作客0:1不敵阿仙奴。法新社

車路士連續10次對阿仙奴不勝

車路士今仗以0:1不敵阿仙奴，首回合則主場負2:3，連同首循環英超和1:1，本季3次交手只有1和2負的劣績。事實上他們近年一直被槍手剋死，各賽事近10次交手都未嘗勝果，只得3和7負。藍獅近5任教頭都未能領軍擊敗阿仙奴，去月上任的羅仙尼亞兩次帶隊鬥槍手全敗，有趣的是他接手後收錄6勝2和的佳績，正是對阿仙奴悉數落敗。

近5任教頭未贏過 羅仙尼亞2戰全敗

而上任馬列斯卡3次領車路士對阿仙奴，錄得2和1負；再之前的普捷天奴兩戰得和負各一；林柏特和樸達在任時1次鬥槍手，不約而同敗陣而回。