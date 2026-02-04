西班牙盃│阿拿奧祖克服心理問題首任正選 入波助巴塞隆拿入4強 擁抱費歷克：佢好似爸爸咁﹗

周二西班牙盃8強，巴塞隆拿憑鋒將拉明耶馬(Lamine Yamal)和中堅朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)各入一球，作客2:1擊敗西乙球隊阿爾巴塞特。今場對阿拿奧祖別具意義，皆因他早前因心理問題休戰2個月接受治療，復出後首任正選即有士哥，他建功後走向場邊擁抱教練費歷克，直言後者如父親一樣在艱難時一直支持自己。

巴塞隆拿作客2:1擊敗西乙球隊阿爾巴塞特。法新社

阿拿奧祖頭槌建功

面對上圈淘汰皇家馬德里的阿爾巴塞特，巴塞不敢怠慢派遣拉明耶馬、羅拔利雲度夫斯基、法蘭基迪莊等主力正選，靠前者先開紀錄，領先1:0返回更衣室。換邊後拉舒福特開出角球，中堅兼隊長朗奴阿拿奧祖銅頭一搖破網，協助球隊拉開比分，主隊於末段由守將查維亞摩蘭奴建功追成較接近紀錄，但巴塞最終贏2:1。

上圈淘汰皇家馬德里的阿爾巴塞特。法新社

巴塞隆拿作客2:1擊敗西乙球隊阿爾巴塞特。法新社

擁抱費歷克：佢好似爸爸﹗

阿拿奧祖於去年11月底歐聯作客車路士時，因魯莽領紅牌連累球隊輸0:3，賽後被千夫所指，更出現心理問題，教練費歷克逐讓他無限期休息接受治療。此子在剛輪西甲贏艾爾切時復出，後備上陣6分鐘，今仗是他回歸後首任正選，即取得入球成為贏波功臣，他建功段立即走向場邊擁抱費歷克，賽後受訪時連番感激他：「費歷克對我們所有人來說，就像一位父親，這一點能夠感受到。我們非常喜歡他，因為他清楚如何處理每一位球員的情況。我擁抱他，是因為他對我真的非常好，我對他有很深的感情。」