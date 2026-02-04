英聯盃│阿仙奴今季第20次零封 另一防守數據更加誇張

阿仙奴在周二英格蘭聯賽盃4強次回合，主場1:0擊敗車路士，總比數贏4:2晉級。今仗是槍手本季各賽事第20場保持不失球，零封比率達到52%，防守非常穩健。此外，他們雖然讓藍獅共有14次射門，但其預期入球值(xG)僅得0.68，本屆38仗有29場將對手的預期入球值控制在1球以下，比率為76%，非常誇張。

阿仙奴在周二英格蘭聯賽盃4強次回合，主場1:0擊敗車路士。法新社

本季第20次零封對手

首回合阿仙奴領先3:2，今場以防守為主要任務，讓出控球權予客軍車路士，全場控球率僅48%。他們放棄控球下，令藍獅有14次射門，可是僅得2次命中目標，其餘威脅不大，其預期入球值(xG)僅得0.68，今季38場各項比賽中，第29次將對手的預期入球值控制在1球以下，比率達到驚人的76%，此數據是歐洲五大聯賽中最出眾。

車路士射門14次 xG僅得0.68

同時槍手本季第20次不失球，零封比率52%，是阿迪達入主球隊逾6年，不失球場數第2多的球季，僅次於2023至24球季的23場，但球季才剛進入下半季，預計可以破紀錄。