Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英聯盃│阿仙奴今季第20次零封 另一防守數據更加誇張

足球世界
更新時間：13:04 2026-02-04 HKT
發佈時間：13:04 2026-02-04 HKT

阿仙奴在周二英格蘭聯賽盃4強次回合，主場1:0擊敗車路士，總比數贏4:2晉級。今仗是槍手本季各賽事第20場保持不失球，零封比率達到52%，防守非常穩健。此外，他們雖然讓藍獅共有14次射門，但其預期入球值(xG)僅得0.68，本屆38仗有29場將對手的預期入球值控制在1球以下，比率為76%，非常誇張。

阿仙奴在周二英格蘭聯賽盃4強次回合，主場1:0擊敗車路士。法新社
阿仙奴在周二英格蘭聯賽盃4強次回合，主場1:0擊敗車路士。法新社
阿仙奴在周二英格蘭聯賽盃4強次回合，主場1:0擊敗車路士。路透社
阿仙奴在周二英格蘭聯賽盃4強次回合，主場1:0擊敗車路士。路透社

本季第20次零封對手

首回合阿仙奴領先3:2，今場以防守為主要任務，讓出控球權予客軍車路士，全場控球率僅48%。他們放棄控球下，令藍獅有14次射門，可是僅得2次命中目標，其餘威脅不大，其預期入球值(xG)僅得0.68，今季38場各項比賽中，第29次將對手的預期入球值控制在1球以下，比率達到驚人的76%，此數據是歐洲五大聯賽中最出眾。

阿仙奴在周二英格蘭聯賽盃4強次回合，主場1:0擊敗車路士。路透社
阿仙奴在周二英格蘭聯賽盃4強次回合，主場1:0擊敗車路士。路透社

車路士射門14次 xG僅得0.68

同時槍手本季第20次不失球，零封比率52%，是阿迪達入主球隊逾6年，不失球場數第2多的球季，僅次於2023至24球季的23場，但球季才剛進入下半季，預計可以破紀錄。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
6小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
23小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
20小時前
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
2小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
20小時前
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
即時國際
8小時前
立春｜8大 立春禁忌 做錯無運行 犯太歲+一類人要躲春 / 立春開運法增財運｜農曆新年習俗
親子
2026-02-03 07:15 HKT
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
3小時前