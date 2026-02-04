Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土超│尼高路簡迪重返歐洲球壇 離開伊蒂哈德與費倫巴治簽約2年半

足球世界
更新時間：10:52 2026-02-04 HKT
發佈時間：10:52 2026-02-04 HKT

法國國腳中場尼高路簡迪(N'Golo Kante)幾經辛苦，周二(3日)終於落實離開沙特阿拉伯豪門伊蒂哈德，加盟土超費內巴治，簽約至2028年夏天，時隔2年半重返歐洲球壇。這名34歲中場原本因為伊蒂哈德的行政失誤，未能在轉會窗關閉前離開，以為轉會失敗，幸好伊蒂哈德最終同意與他終止合約，讓他順利登陸土耳其球壇。

簡迪終如願重返歐洲球壇

土超費倫巴治周二宣布尼高路簡迪加盟球會，雙方簽約2年半。簡迪於2023年夏天與車路士約滿後，轉到沙特豪門伊蒂哈德，期間幫助球隊贏得沙特阿拉伯聯賽冠軍、沙特國王盃等榮譽。然而這名34歲中場為了保持最佳狀態和水平出戰今夏的美加墨世界盃，一直希望重返歐洲球壇，並在冬季轉會窗甫開始時，已向伊蒂哈德表達離意，不久就與費倫巴治達成個人協議，等待雙方球會傾妥充交易。

伊蒂哈德與他解約促成交易

交易涉及摩洛哥前鋒安尼斯利(Youssef En-Nesyri)會由費倫巴治轉投伊蒂哈德，但由於伊蒂哈德的職員在國際轉會系統登記時輸入錯誤資料，未能趕及在轉會市場關閉前完成，令交易一度告吹。由於自由身轉會市場仍然開啟，伊蒂哈德同時終止簡迪的合約，讓他以自由身加盟費倫巴治；而安尼斯利亦順利加盟伊蒂哈德，完成交易。

簡迪終於如願以償登陸土超，時隔2年半重返歐洲球壇，原計他將會與古恩度斯組成法國中場組合。

