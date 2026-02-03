羅美路發文炮轟熱刺引援策略 直斥一隊僅11人可用「可恥」

雖然熱刺在轉會窗截止日成功擊敗宿敵阿仙奴，簽下18歲蘇格蘭前鋒占士威爾遜（James Wilson），但這顯然未能滿足球隊隊長基斯甸羅美路（Cristian Romero）的要求。這位世界盃冠軍中堅在冬季轉會窗關閉後隨即在社交媒體發文，炮轟球會引援不力，更以「可恥」來形容球隊目前只有11名一隊球員可用的窘境。

熱刺隊長基斯甸羅美路。法新社

18歲蘇格蘭前鋒占士威爾遜。路透社

帶病上陣 因人腳荒無法休息



熱刺週日在英超聯賽中展現鬥志，以2:2逼和曼城。羅美路在該場比賽中因身體不適，於半場被換下。轉會窗於英國時間週一晚上7時關閉後不久，羅美路便在Instagram上發文，矛頭直指球會管理層。

他寫道：「隊友們昨天的努力很棒，他們表現得不可思議。雖然我身體不適，但我仍想上陣幫助球隊，特別是因為我們只有11名球員可用，這令人難以置信但卻是事實，而且是可恥的。」

羅美路續指：「我們會繼續挺身而出，承擔責任去扭轉局面，努力工作並團結一致。剩下的就是感謝你們所有人的存在，以及一直支持我們的球迷。」

熱刺2:2逼和曼城。美聯社

多名隊友點讚 揭示更衣室不滿



值得注意的是，羅美路的這番言論似乎在更衣室內引起了共鳴。包括柏度樸路（Pedro Porro）、蘇蘭基（Dominic Solanke）、迪積史賓斯（Djed Spence）、干拿加歷查（Conor Gallagher）、柏比沙亞（Pape Matar Sarr）以及奇雲丹素（Kevin Danso）等多名隊友，均對該帖文按讚，顯示球員間對球隊陣容深度的擔憂並非個別事件。

賣主力遇傷兵潮 僅簽小將難救近火

熱刺在冬季轉會窗雖然以3500萬鎊從馬德里體育會簽下英格蘭國腳干拿加歷查，以及以1300萬鎊從山度士簽下巴西左閘蘇沙（Souza），但在截止日簽下的年輕前鋒威爾遜，將會外借回蘇格蘭直至季尾，無法成為即戰力。

與此同時，球隊以3500萬鎊將班倫莊臣（Brennan Johnson）賣給水晶宮，加上一月份遭遇嚴重傷兵潮，尤其是防線幾乎無人可用，令陣容捉襟見肘。

班倫莊臣（Brennan Johnson）。法新社

法蘭克為轉會操作辯護



熱刺領隊法蘭克（Frank）為球會在轉會市場的操作解釋：「球迷只想要對球會最好的東西。就像我也想要最好的，班主、職員、球員，每個人都想對球會好，但不幸的是，轉會窗不是《Football Manager》遊戲。如果是的話會容易得多，但也無聊得多。轉會市場非常困難。這是一門藝術，一門手藝。」

法蘭克續說：「我可以保證劉易斯家族非常投入，俱樂部也明確表示。我們想簽下安東尼施美安，他們為此付出了一切，這是一筆涉及資金等各方面的大手筆簽約。所以，這就是我們想要引進的球員類型，以提升球隊實力。如果我們找不到合適的球員，那麼做出正確的決定絕對是更好的選擇。我相信，無論出於何種原因，如果我們在這個轉會窗口無法簽下其他球員，那麼夏季轉會窗口將會是一個重要的轉會窗口，我毫不懷疑我們會在那裏看到球隊的顯著提升。」

