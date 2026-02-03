英超｜利物浦6000萬鎊購雷恩守將 謝列美查基夏季正式加盟

利物浦宣布收購雷恩20歲後衛謝列美查基（Jeremy Jacquet），他先外借回雷恩留效至季尾，到今夏正式加盟。

干拿迪與利物浦的合約將於今夏屆滿。法新社

謝列美查基將於夏季正式加盟利物浦。法新社

利物浦6000萬鎊購雷恩守將。法新社

車路士相同報價搶人失敗

這名20歲新星於冬季轉會窗閂窗日完成體測，將於7月1日正式加盟「紅軍」。利物浦同意支付5500萬鎊固定轉會費，另加500萬鎊與表現掛鉤的附加條款。據《天空體育》指出，車路士曾開出相同的報價，但隨著馬馬度沙亞（Mamadou Sarr）回歸「藍戰士」，以及小將阿捷岩邦（Josh Acheampong）留隊，令查基改變主意。他認為車路士隊中有多名年輕中堅，競爭甚大，轉投利物浦長遠而言能獲得更多上陣機會。

干拿迪今夏約滿

事實上，利物浦中堅兵源不足。隨著祖高美斯與利安尼因傷缺陣，雲迪積克和伊巴希馬干拿迪已成為隊中僅餘健康的一隊中堅。但干拿迪的合約將於季尾屆滿，極大機會在今夏免費離隊，利物浦因此提早部署。此前，紅軍曾於去年夏季轉會窗截止日，嘗試從水晶宮購入馬克古希（Marc Guehi），但交易在臨門一腳告吹；古希已於今個冬季轉會窗轉投曼城。