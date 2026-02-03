Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦6000萬鎊購雷恩守將 謝列美查基夏季正式加盟

足球世界
更新時間：07:37 2026-02-03 HKT
發佈時間：07:37 2026-02-03 HKT

利物浦宣布收購雷恩20歲後衛謝列美查基（Jeremy Jacquet），他先外借回雷恩留效至季尾，到今夏正式加盟。

干拿迪與利物浦的合約將於今夏屆滿。法新社
干拿迪與利物浦的合約將於今夏屆滿。法新社
謝列美查基將於夏季正式加盟利物浦。法新社
謝列美查基將於夏季正式加盟利物浦。法新社
利物浦6000萬鎊購雷恩守將。法新社
利物浦6000萬鎊購雷恩守將。法新社

車路士相同報價搶人失敗

這名20歲新星於冬季轉會窗閂窗日完成體測，將於7月1日正式加盟「紅軍」。利物浦同意支付5500萬鎊固定轉會費，另加500萬鎊與表現掛鉤的附加條款。據《天空體育》指出，車路士曾開出相同的報價，但隨著馬馬度沙亞（Mamadou Sarr）回歸「藍戰士」，以及小將阿捷岩邦（Josh Acheampong）留隊，令查基改變主意。他認為車路士隊中有多名年輕中堅，競爭甚大，轉投利物浦長遠而言能獲得更多上陣機會。

干拿迪今夏約滿

事實上，利物浦中堅兵源不足。隨著祖高美斯與利安尼因傷缺陣，雲迪積克和伊巴希馬干拿迪已成為隊中僅餘健康的一隊中堅。但干拿迪的合約將於季尾屆滿，極大機會在今夏免費離隊，利物浦因此提早部署。此前，紅軍曾於去年夏季轉會窗截止日，嘗試從水晶宮購入馬克古希（Marc Guehi），但交易在臨門一腳告吹；古希已於今個冬季轉會窗轉投曼城。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
18小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
14小時前
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
社會
13小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
14小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
14小時前
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
影視圈
14小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
12小時前
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
影視圈
9小時前
冷空氣殺到，廣東最低氣溫僅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空氣殺到 廣州最低氣溫僅5.6℃
即時中國
2026-02-01 15:25 HKT
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
影視圈
16小時前