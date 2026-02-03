Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜泰比金球助新特蘭派3蛋 般尼續於降班區掙扎

足球世界
更新時間：07:04 2026-02-03 HKT
發佈時間：07:04 2026-02-03 HKT

英超周一獨腳戲，新特蘭主場迎戰護級的般尼。「黑貓」有基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）於下半場射入金球，最終以3：0輕取對手。

新特蘭3：0般尼。美聯社
新特蘭3：0般尼。美聯社
泰比金球助新特蘭派3蛋。美聯社
泰比金球助新特蘭派3蛋。美聯社
新特蘭全取3分。美聯社
新特蘭全取3分。美聯社

杜安薛比擺烏龍

新特蘭於9分鐘打開紀錄，哈比迪亞拉於禁區內起腳，省中般尼守將杜安薛比改變方向入網；這球計成杜安薛比的烏龍球。領先1球的新特蘭，於32分鐘增添紀錄，一次右路傳中被回防的般尼球員攔到，但皮球就落在迪亞拉的面前，他衝前起腳破網，為新特蘭射成2：0完半場。

般尼落後11分護級勢危

下半場繼續是新特蘭的攻勢，迪亞拉橫傳予波貝比，他第一下控球稍為離腳，之後衝前修正轉身起腳，但攻門被般尼門將杜巴夫卡化解。新特蘭於72分鐘增添紀錄，㤗比於左路推大位起腳，皮球擦楣底入網。最終新特蘭以3：0輕取般尼，賽後以9勝9和6負得36分，升上第8位。般尼繼續在降班區苦苦掙扎，以3勝6和15負得15分，排在第19位，落後第17位的諾定咸森林11分。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
18小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
14小時前
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
社會
13小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
14小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
14小時前
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
影視圈
14小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
12小時前
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
影視圈
9小時前
冷空氣殺到，廣東最低氣溫僅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空氣殺到 廣州最低氣溫僅5.6℃
即時中國
2026-02-01 15:25 HKT
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
影視圈
16小時前