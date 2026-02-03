英超｜泰比金球助新特蘭派3蛋 般尼續於降班區掙扎

英超周一獨腳戲，新特蘭主場迎戰護級的般尼。「黑貓」有基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）於下半場射入金球，最終以3：0輕取對手。

新特蘭3：0般尼。美聯社

泰比金球助新特蘭派3蛋。美聯社

新特蘭全取3分。美聯社

杜安薛比擺烏龍

新特蘭於9分鐘打開紀錄，哈比迪亞拉於禁區內起腳，省中般尼守將杜安薛比改變方向入網；這球計成杜安薛比的烏龍球。領先1球的新特蘭，於32分鐘增添紀錄，一次右路傳中被回防的般尼球員攔到，但皮球就落在迪亞拉的面前，他衝前起腳破網，為新特蘭射成2：0完半場。

般尼落後11分護級勢危

下半場繼續是新特蘭的攻勢，迪亞拉橫傳予波貝比，他第一下控球稍為離腳，之後衝前修正轉身起腳，但攻門被般尼門將杜巴夫卡化解。新特蘭於72分鐘增添紀錄，㤗比於左路推大位起腳，皮球擦楣底入網。最終新特蘭以3：0輕取般尼，賽後以9勝9和6負得36分，升上第8位。般尼繼續在降班區苦苦掙扎，以3勝6和15負得15分，排在第19位，落後第17位的諾定咸森林11分。