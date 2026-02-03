Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季轉會窗關閉｜水晶宮4800萬鎊簽佐真拿臣 賓施馬傾續約鬧不和離伊蒂哈德

足球世界
更新時間：06:16 2026-02-03 HKT
發佈時間：06:16 2026-02-03 HKT

冬季轉會窗關閉，水晶宮於最後一日非常活躍，以4800萬由狼隊收購佐真拿臣，但陣中另一前鋒桑馬迪達轉會米蘭交易告吹。沙特聯賽方面，賓施馬因為不滿合約條年離開伊蒂哈德，過檔希拉爾。

佐真拿臣由狼隊轉會水晶宮。法新社
狼隊為降班做準備，賣人套現。法新社
賓施馬離開伊蒂哈德，轉投另一勁旅希拉爾。法新社
水晶宮冬窗兩破球會紀錄

一度盛傳水晶宮前鋒桑馬迪達希望離隊，但他轉投AC米蘭的交易在閂窗門告吹，他將會在水晶宮，並迎來新前線拍檔。水晶宮在最後一日，以破球會紀錄的4800萬鎊，由狼隊簽入佐真拿臣。水晶宮在同一個轉會窗，兩次打破球會轉會費紀錄；此前一次破紀錄，是由熱刺簽入班倫莊臣。

賓施馬過檔另一勁旅希拉爾

沙特聯賽方面，賓施馬離開伊蒂哈德（Al Ittihad），轉投另一勁旅希拉爾（Al Hilal）；據報是次交易一度陷入僵局，但這名法國前鋒最終順利完成手續。賓施馬選擇離隊，是因為他在續約談判上與球會鬧翻。據《天空體育》報道，這名前皇家馬德里球星認為球會提供的續約條款具有「侮辱性」；據報他在伊蒂哈德效力期間，周薪高達 160 萬英鎊。

