西甲｜比寧咸肌肉撕裂料唞1個月 缺陣皇馬歐聯附加賽鬥賓菲加

足球世界
更新時間：05:30 2026-02-03 HKT
發佈時間：05:30 2026-02-03 HKT

皇家馬德里中場祖迪比寧咸日前西甲鬥華列簡奴的一役，左腿半腱肌肌肉撕裂，預計要缺陣約1個月。他將因此錯過歐聯16強附加賽，硬撼賓菲加的賽事。

鬥華歷簡奴10分鐘傷出

比寧咸在開賽僅10分鐘便受傷，當時他正接應隊友馬斯坦杜奴（Franco Mastantuono）的直線傳球向前衝刺，隨即感到左大腿後方肌肉出現問題，需要退下火線。皇馬在該仗以2：1擊敗華歷簡奴，目前於西甲聯賽榜，以1分落後巴塞隆拿排次席。皇家馬德里在賽後數小時後，為比寧咸進行了核磁共振掃描，證實其肌肉傷勢嚴重。

比寧咸傷出。美聯社
比寧咸傷出。美聯社
比寧咸拉傷大腿後肌。美聯社
比寧咸拉傷大腿後肌。美聯社
比寧咸狀甚痛楚。美聯社
比寧咸狀甚痛楚。美聯社

料錯過6場比賽

皇馬發表比寧咸的醫務報告表示：「經過皇馬醫療團隊今日對球員比寧咸進行的檢查後，他被診斷出左腿半腱肌受傷，康復進度將持續進行評估。」 多間傳媒都指比密咸將要休戰約1個月。受傷患影響，比寧咸將缺席西甲鬥華倫西亞、皇家蘇斯達、奧沙辛拿及基達菲，以及歐聯附加賽對賓菲加的兩回合對壘。

皇馬傷兵問題，預計在近期得到紓緩，魯迪格、費蘭特文迪及阿歷山大阿諾特相繼傷癒復出。但比寧咸在皇馬陣中十分重要，他的受傷無礙對球隊造成打擊；皇馬另一長期傷兵是中堅艾達米列達奧，他因肌肉傷勢預計需額外休戰兩個月。

