英超｜馬拉西亞機場接曼聯高層電話 外借臨門一腳告吹震怒

更新時間：04:57 2026-02-03 HKT
發佈時間：04:57 2026-02-03 HKT

根據荷蘭傳媒稱，在曼聯不獲重用的杜維爾馬拉西亞，在冬季轉會窗有離隊的機會。但這名後衛球場在機場等候前往土耳其的班機時，收到曼聯高層韋確斯的電話，指交易告吹；對此據指馬拉西亞感到難以置信和憤怒。

韋確斯來電告知交易告吹

據《Voetbal International》的報道指，馬拉西亞原本已獲球會開綠燈，前往土耳其球會進行體測，希望能透過這次外借重啟職業生涯；馬拉西亞當時已身在機場，手提行李準備飛往伊斯坦堡完成外借手續。就在此時，他的電話響起，電話另一端正是曼聯技術總監韋確斯。韋確斯隨即通知馬拉西亞轉會告吹，並命令他不准登機，馬拉西亞被逼打道回府返回曼徹斯特，轉會希望幻滅。

馬拉西亞2022年加盟曼聯。法新社
馬拉西亞今季僅上陣2分鐘。法新社
馬拉西亞去季曾外借燕豪芬。法新社
多古受傷 曼聯不放馬拉西亞

馬拉西亞的反應只能以怒火中燒來形容；《Voetbal International》將當時這名26歲守將當下的情緒，形容為「不可置信」及「憤怒」。稱指馬拉西亞的外借被阻，與柏德列多古受傷有關；在左路增添傷兵後，馬拉西亞能夠成為馬沙拉奧和勞基梳爾的後備。《曼徹斯特晚報》指，如今馬拉西亞只能等待今夏與曼聯的合約完結，重獲自由身。

今季僅上陣2分鐘

馬拉西亞此前因嚴重的膝傷缺陣超過 18 個月，好不容易傷癒復出，但在曼聯一隊失去上陣機會。他一度與拉舒福特、阿歷真度加拿祖等邊緣球員，被傳媒列為「炸彈小隊」；小隊的成員都已經尋獲下一家或順利外借，但馬拉西亞獨留在曼聯。他今季只為曼聯於英超在「拆禮物日」鬥紐卡素，後備上陣兩分鐘，其餘時間均一直「坐冷板凳」。

