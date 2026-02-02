賀歲盃詳情正式公佈 一文睇哂比賽詳情！盧比度：這場比賽的重點是在於讓年輕球員進步

香港年度足球盛事的賀歲盃2026將於大年初五（2月21日）在香港大球場上演，由港隊迎戰南韓K聯賽勁旅FC首爾，門票明日起公開發售。中國香港足球總會主席霍啟山在記者會上強調，今年賽事重點在於給予本地年輕球員寶貴的國際賽經驗，以此推動香港足球長遠發展，並期望吸引更多年輕球迷入場，感受足球熱情。港隊暫代主教練盧比度表示這場比賽的重點是在於讓年輕球員進步。而今次賽事的重點培育對象，年輕球員劉家喬與李樂謙亦現身會場。

傳承逾百年 注入新意義

賀歲盃有過百年歷史，是港足標誌性傳統之一。霍啟山表示，足總致力延續傳統之餘，更希望為賽事注入新動力：「今屆賀歲盃，我哋特別讓更多青年球員上陣，俾佢哋更多的機會，令佢哋可以話喺實踐中成長。 」他續指，今年較遲宣布 ，是為了：「想將全部資料一次過和大家分享，令本地和海外球迷比較清晰，了解具體的票價、安排和對手。 」他特別指出：「 今年的發展藍圖承諾會有更多的港隊比賽，特別是在香港舉辦，希望這個是「馬年好開始」。 」

盧比度 ：成功在於球員成長 希望和球迷渡過美好時光

港隊暫代主教練盧比度表示，今仗關鍵是年輕球員的成長：「對我來說，這場比賽的成功不在於勝負，而是看到像劉家喬或李樂謙這樣的球員，能與K1聯賽高水平的球員同場競技，看看他們如何能進步，以達到那樣的水平。這才是對我而言的成功。這是一場友誼賽，我希望球員們能享受其中，並衡量自己有多大潛力去成長。」他透露，是次陣容將包括20至22歲，甚至18歲的年輕球員，具體名單稍後公佈。

最後他表示希望大家看得開心：「 這場比賽更多是關於和球迷一起共度美好時光，在香港大球場營造良好氣氛，讓每個人都玩得開心。 」

設青少年同樂日 擴闊球迷層

為進一步推動青少年足球，賽事當日下午將先舉行「賽馬會青少年足球發展計劃 – 賀歲挑戰盃」U8-U10足球同樂日，將於2下午 1 時至 1 時 50 分進行，讓小球員在大球場累積實戰經驗。觀眾可於球場開門後提早進場欣賞。足球同樂日屬附加節目，所有持有賀歲盃2026門票的觀眾均可免費入場觀賞。

賀歲盃2026詳情+門票資訊

賀歲盃2026 ：中國香港 vs FC首爾

日期： 2026年2月21日（農曆年初五，星期六）

時間： 下午3時

地點： 香港大球場

門票於2月3日於ticketflap發售

主場/作客球迷區：$380

主層/廂房層：$380

高層：$180

特惠票（長者/傷殘人士）：$180

家庭套票（共3張，其中一位必須要12歲以下小童）：$780

記者、攝影：廖偉業