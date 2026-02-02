列納「宣判」英超爭霸結束 斷言阿仙奴將輕鬆奪冠

前利物浦名宿列納（Jamie Redknapp）在周日曼城作客被熱刺逼和2:2後，語出驚人地「宣判」本季的英超冠軍爭奪已經結束，他斷言曼城已經爭標無望，阿仙奴將會輕鬆奪冠。

前利物浦名宿列納，法新社。

曼城作客被熱刺逼和2:2。法新社

曼城失分 成冠軍賽季轉捩點



列納毫不猶豫地表示，儘管英超尚有14輪，但冠軍已無懸念。列納續說：「我認為阿仙奴現在已經鎖定了冠軍，我相信他們最終能以8到10分的優勢奪冠。如果他們做不到，我會感到非常驚訝。他們擁有足夠的球員，我認為他們之前有點焦慮，球迷也是，兩者之間的聯繫，領隊有點緊張，我認為這會傳染給球員。不過，我認為現在，他們可以開始放鬆了，如果他們不能輕鬆地贏得這個冠軍，我會感到很驚訝。」

阿仙奴對列斯聯。美聯社

讚兵工廠陣容深度雄厚



列納指出，各支爭標份子目前都飽受傷病困擾。阿士東維拉在不敵賓福特的比賽中，缺少了奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）、約翰麥甘尼（John McGinn）和保巴卡卡馬拉（Boubacar Kamara）等主力。與此同時，曼城的防線更是嚴重受創，史東斯（John Stones）、魯賓戴亞斯（Ruben Dias）和加華度爾（Josko Gvardiol）目前均在傷兵名單上。

相比之下，雖然阿仙奴今季亦有傷病問題，但他們雄厚的陣容深度足以應對。列納特別點名讚揚了近期挺身而出的球員，例如加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）、軒卡派爾（Piero Hincapie）和馬度基（Noni Madueke）。

列納詳細解釋：「阿仙奴擁有最好的陣容，最好的球員，沒有其他球隊強大到足以與他們競爭。維拉正在做著令人難以置信的事情，他們的成就絕對令人驚嘆，但他們因傷病問題已漸顯疲態。而曼城的狀態則不夠穩定，他們已不復當年，無法像幾年前那樣打出一波18、19場的連勝了。」