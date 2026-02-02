Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特職｜葡媒爆C朗不滿高層玩罷工 或缺席艾納斯打吡戰

足球世界
更新時間：20:11 2026-02-02 HKT
發佈時間：20:11 2026-02-02 HKT

沙特阿拉伯球壇爆出震撼消息！據葡萄牙媒體《A Bola》報導，效力艾納斯（Al-Nassr）的葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）因不滿球會資方PIF控股的資源分配，已經開始罷工，並可能因此缺席下週一對陣同市宿敵艾利雅德（Al-Riyadh）的打吡大戰。

矛頭直指PIF 投訴資源分配不公

報導引述球會內部消息人士透露，現年40歲的C朗對沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）處理艾納斯財政的方式感到極度不滿，特別是與其他由PIF控股的競爭對手相比，他認為自己的球隊未獲平等待遇。PIF目前掌控著沙特職業聯賽四支班霸，吉達艾阿里（Al-Ahli）、伊蒂哈德（Al-Ittihad）、希拉爾（Al-Hilal）以及C朗效力的艾納斯75%的股份，並一直是聯賽吸引世界級球星加盟的幕後金主。
消息指，C朗認為自他加盟以來，球隊在轉會市場上的投入，遠遠不及其他競爭對手。他聲稱，艾納斯主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）並未獲得足夠的陣容補強，與在轉會市場上極為活躍的希拉爾等球隊形成鮮明對比。
在剛剛過去的一月轉會窗，艾納斯僅簽下一名21歲的伊拉克中場球員，而主要競爭對手希拉爾則斥資170萬英鎊引進西班牙中堅柏保路馬里（Pablo Mari），並再豪擲2600萬英鎊(約2億7800萬港元)簽下雷恩前鋒卡達美迪（Kader Meite）。

或為重返歐洲鋪路

至今仍未為艾納斯贏得任何本土錦標的C朗，其不滿情緒可能與他早前的言論有關。去年12月，C朗在杜拜出席一個頒獎典禮時，曾重申其衝擊職業生涯1000個入球的雄心，並暗示可能重返歐洲。他當時說：「我的熱情高漲，我想繼續前進。無論我在哪裡踢球，中東還是歐洲，都沒關係。我總是享受踢足球，我想繼續前進。如果沒有傷病，我肯定會達到那個數字（1000個入球）。」如今爆出罷工傳聞，無疑為他在沙特的未來，以至能否達成千球偉業，增添了巨大的變數。

