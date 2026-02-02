利物浦「截糊」車路士 斥資六千萬鎊簽雷恩後防新星

利物浦在冬季轉會窗關閉前祭出重磅收購，成功截擊主要競爭對手車路士，與法甲球隊雷恩（Rennes）就年輕中堅謝列美查基（Jeremy Jacquet）的轉會達成協議。據報，這筆交易總值高達6000萬鎊（約6億4000萬港元）。

中堅謝列美查基L1比賽，法新社。

轉會費高達6000萬鎊

根據協議，利物浦將為這位年僅20歲的法國U21國腳支付5500萬鎊(約5億8700萬港元)的固定轉會費，外加500萬鎊(約5300萬港元)的浮動條款。不過，查基將不會在今個冬季立即加盟「紅軍」，而是會以借將身份繼續留效雷恩，直至本球季結束。

球員憂慮上陣機會 成轉會關鍵

此前，車路士一直被視為查基爭奪戰的熱門，他們積極推動簽下這位備受矚目的後防新星。據報，雷恩和查基的經理人團隊曾向「藍軍」表示，轉會費和個人條款都不是問題。

然而，在過去48小時內，形勢出現戲劇性逆轉。車路士方面被告知，查基本人更傾向於加盟利物浦。消息指，這位年輕球員的主要考慮是上陣機會。他擔心在車路士將面臨更激烈的競爭，特別是另一位年輕中堅馬馬度沙亞（Mamadou Sarr）將從斯特拉斯堡外借回歸，加上車路士拒絕為自家青訓產品阿捷岩邦（Josh Acheampong）的轉會報價，令他相信在利物浦能獲得更多一隊的比賽時間。

轉會後外借回雷恩至球季結束

這個轉會方案對雷恩來說亦是理想的選擇，因為他們不希望在季中失去這位防線主力，新協議將讓他們有充裕時間在夏季尋找替代者。儘管交易尚待最後敲定，但外界普遍認為利物浦已穩操勝券，成功為球隊的後防線鎖定一位潛力無限的未來棟樑。

