英超｜曼聯重現費格遜時間 卡域克：奧脫福贏波感覺最好

足球世界
更新時間：13:23 2026-02-02 HKT
發佈時間：13:23 2026-02-02 HKT

曼聯周日英超憑藉後備上陣的前鋒錫斯高（Benjamin Sesko）在補時入波以3:2險勝富咸，被外界指是「費格遜時間」重現。紅魔看守領隊卡域克（Michael Carrick）經歷了一場驚心動魄的勝利後，直言在主場奧脫福最後時刻絕殺對手，是「最好的感覺」。

兩球領先下被追平 補時上演絕殺

曼聯憑藉卡斯米路（Casemiro）和馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）的入球，早早領先2-0看似勝券在握。然而，比賽末段風雲變色，富咸的魯爾占美利斯（Raul Jimenez）在第85分鐘射入十二碼，隊友奇雲山度士（Kevin）更在補時一分鐘轟入一記精彩的遠射，瞬間將比分扳成2-2平手。
就在曼聯球迷以為即將痛失兩分之際，後備入替的錫斯高挺身而出，在片刻之後攻入絕殺球，為球隊搶回寶貴的三分，並成功重返英超前四名。

卡域克重現費格遜時間

對於這種在球員時代被稱為費格遜時間（Fergie time）的經典勝利，卡域克賽後難掩興奮之情：「我必須說，這是最好的感覺。我在這裏經歷過一些最美好的時刻，你可以分析比賽表現，有好的方面也有不好的，然後你就會迎來像那樣一個狂喜和興奮的瞬間。對我來說，沒有比在史特拉福看台（Stretford End）前這樣贏球更好的地方了。這最終意味著更多。人們離開這裏時，得到的將不僅僅是『曼聯今天贏了』，在這之上，還有情感和感覺，這就是我們如此熱愛足球的原因。」

球隊仍有很多地方要改善

儘管球隊最終獲勝，但卡域克承認，在比賽末段被對手追平，顯示出球隊仍有許多地方需要改進。但他對球員展現的鬥志給予了高度評價：「我們在90分鐘遭遇巨大挫折後所展現出的品格，以及繼上週後同樣在逆境中取勝，這可能是最令人高興的事情。我們保持了信念，保持了信心。比賽的其他部分，我們可以踢得更好，在某些時刻我們可以做得更好，但我無法指責球員們的信念。正是這種信念帶領我們走到了今天，這種感覺很好。」

