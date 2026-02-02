英超｜熱刺2:2逼和曼城 蘇蘭基下半場梅開二度 曼城爭標再受挫

熱刺今晨在主場迎戰曼城，在上半場先失兩球之下，在下半場連入兩球逆轉，最終 2-2 與曼城握手言和，曼城的爭標希望因此受挫。

蘇蘭基「蠍子尾」射門逼和曼城

比賽上半場，曼城完全掌控比賽節奏。11 分鐘，卓基無人防守下突破禁區射入，曼城先開紀錄。完半場前，施美安再下一城，將比分擴大至 2-0，熱刺主場球迷不滿球隊表現發出噓聲。

不過，熱刺在換邊後積極進攻，憑著蘇蘭基在 53 分鐘面對兩名防守球員仍成功射入一球，為主隊重燃希望。 70 分鐘，干拿加歷查右路突破傳中，蘇蘭基「蠍子尾」高難度射門，皮球笠死當拿隆馬破網。雙方隨後互有攻守，但多次錯失機會，未有再增添入球，最終熱刺以二比二逼和曼城，取得寶貴一分。

熱刺領隊法蘭克（Thomas Frank）讚揚球員及球迷的支持：「球員展現了極強的心理素質和戰鬥精神，我對他們非常自豪。球迷的助威氣氛也非常重要，讓全隊能打出魔法般的表現。」

曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）則對熱刺首球有所微詞：「我的防守球員被後方踢到，但進球仍被判有效，我也只能接受。」

賽後曼城以 14勝5和5負 47分排第二位，熱刺以7勝8和9負29分排第14位。