Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜熱刺2:2逼和曼城 蘇蘭基下半場梅開二度 曼城爭標再受挫

足球世界
更新時間：06:40 2026-02-02 HKT
發佈時間：06:40 2026-02-02 HKT

熱刺今晨在主場迎戰曼城，在上半場先失兩球之下，在下半場連入兩球逆轉，最終 2-2 與曼城握手言和，曼城的爭標希望因此受挫。

蘇蘭基「蠍子尾」射門逼和曼城

比賽上半場，曼城完全掌控比賽節奏。11 分鐘，卓基無人防守下突破禁區射入，曼城先開紀錄。完半場前，施美安再下一城，將比分擴大至 2-0，熱刺主場球迷不滿球隊表現發出噓聲。

不過，熱刺在換邊後積極進攻，憑著蘇蘭基在 53 分鐘面對兩名防守球員仍成功射入一球，為主隊重燃希望。 70 分鐘，干拿加歷查右路突破傳中，蘇蘭基「蠍子尾」高難度射門，皮球笠死當拿隆馬破網。雙方隨後互有攻守，但多次錯失機會，未有再增添入球，最終熱刺以二比二逼和曼城，取得寶貴一分。

熱刺領隊法蘭克（Thomas Frank）讚揚球員及球迷的支持：「球員展現了極強的心理素質和戰鬥精神，我對他們非常自豪。球迷的助威氣氛也非常重要，讓全隊能打出魔法般的表現。」

曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）則對熱刺首球有所微詞：「我的防守球員被後方踢到，但進球仍被判有效，我也只能接受。」

賽後曼城以 14勝5和5負 47分排第二位，熱刺以7勝8和9負29分排第14位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
10小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
8小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
10小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
10小時前
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
12小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
18小時前
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
突發
12小時前
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
18小時前