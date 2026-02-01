足球｜啟德上演百人圍攻戰 100小將人海戰術5:3挫東方三人組

啟德青年運動場今日熱鬧非凡，上演了一場別開生面的「100vs3 足球小精英熱血迎戰職業王者」足球大戰！100位年僅6至10歲的足球小將組成「紅海」，迎戰3位港超聯東方足球會的主力球員。最終這班小精英憑藉無解的「人海戰術」，在充滿歡笑聲中以5:3擊敗職業球員，場面溫馨惹笑。

紅海淹沒綠茵場 開賽19秒即破門

這場實力懸殊卻妙趣橫生的比賽，由100位身穿紅色戰袍的小將，力拼三位身穿白衣的東方足球會球員：前鋒大久保優、後衛賀爾及林衍廷。面對綠茵場上如潮水般湧動的紅色身影，三位港超球星顯得勢單力薄，瞬間陷入「孤立無援」的狀態。事實證明「量變足以引起質變」，開賽僅僅19秒，小將們便利用人數優勢，在一片混亂中先拔頭籌，令現場氣氛瞬間點燃。

林衍廷施展「藏球術」 賀爾嘆：被抱實難脫身

面對百人圍攻，東方三將顯得束手無策，唯有各出奇謀。林衍廷在開場一次進攻中，將皮球塞入球衣內，「帶球」狂奔試圖突破重圍，惜被球證明察秋毫吹罰犯規。賽後「Fat哥」笑言這是他昨晚苦思冥想設計的戰術，可惜還是逃不過球證法眼。

至於擔任這支「百人小學生隊」教練的東方中場球員梁振邦，賽後大爆致勝錦囊。他笑指賽前已面授機宜：「我安排了十幾個小朋友專門『招呼』纏住他們三個，封鎖其行動，其餘隊友就負責進攻。」

戰術果然奏效，場上頻現小朋友「樹熊式」抱住東方球員的滑稽畫面，令球員們哭笑不得，多次向球證攤手示意無果。賀爾賽後直言比賽比想像中艱難：「原本以為好容易擺脫，怎料被幾十人抱住根本動彈不得，想掙脫完全不可能。」但他亦強調，見到小朋友玩得如此盡興，才是活動的最大意義。

最終，這場充滿童趣的對決由100位足球小精英隊以5:3奠勝，為現場增添了不少歡樂與活力。