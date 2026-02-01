英超｜阿仙奴作客4：0挫列斯聯 沙卡賽前熱身受傷無大礙

阿仙奴昨晚於英超作客列斯聯，以4：0大勝對手，暫時於榜首領先7分。主將布卡約沙卡於熱身時受傷，領隊阿迪達賽後表示他的傷勢並無大礙。

馬度基臨危受命獻助攻

沙卡於熱身時受傷，馬度基臨危受命代替對方上陣。阿仙奴於27分鐘打開紀錄，一次角球攻勢被列斯聯解圍出禁區頂，「槍手」重新組織，最終由馬度基於右路傳中，蘇比文迪接應頂入。客軍於38分鐘憑對手的烏龍球拉開比數，38分鐘再次是角球攻勢，馬度基主射開出內彎球，列斯聯門將卡爾達路於門前打手槌，打入己方大門。阿仙奴半場領先2：0。

列斯聯門將卡爾達路擺烏龍。美聯社

阿仙奴暫時領先7分。美聯社

約基利斯今場有「士哥」。美聯社

阿仙奴踢多場領先7分

阿仙奴於下半場再入兩球，先是約基利斯於69分鐘接應加比爾馬天尼利於右路的傳中，於小禁區攻門破網。86分鐘，加比爾捷西斯接應馬田奧迪加特的傳球，後腳一控後轉身，力抗列斯聯守將緊逼下起腳，為阿仙奴射成4：0完場。阿仙奴賽後以16勝5和3負得53分，續排榜首，踢多場下暫時以7分領先曼城和阿士東維；曼城將於今晚深夜作客熱刺，維拉則於今晚迎戰賓福特。

阿迪達賽後交代沙卡的傷勢：「熱身的時候，他有輕微傷患，有些少不舒服。我們因此立即決定以馬度基頂替沙卡，而他準備就緒。」賽前阿仙奴於英超近3仗只錄得2和1負，阿迪達認為今場勝仗，正是代表了球隊的爭勝決心：「我們深知這場比賽的難度；對手近況大勇，踢法極具威脅。我們之前在聯賽連續3場賽果未盡人意，所以我們非常渴望展現出爭勝的決心。我認為，我們今天的表現已經說明了一切。」