曼聯｜約舒亞舒克斯向曼聯表忠 留至季尾放棄轉會羅馬

曼聯前鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）已向球會表明，儘管意甲球隊羅馬對他表示有興趣，他仍希望在冬季轉會窗後繼續留在奧脫福。據英國《太陽報》披露，曼聯已準備好拒絕所有一隊球員在冬季離隊的要求，而約舒亞舒克斯的經理人團隊亦已被告知，這位荷蘭前鋒在季中轉會的機會為「零」。

卡域克淡化轉會傳聞

約舒亞舒克斯因傷錯過了最近兩場比賽，但他本周已恢復訓練，有望在週日對陣富咸的英超比賽中進入後備名單。看守領隊卡域克（Michael Carrick）周五被問及約舒亞舒克斯的未來時，他淡化了轉會傳聞：「我認為約舒克斯只是在努力恢復健康，並重返球隊。很高興昨天看到他首次與全隊一起訓練。對我及舒克斯來說，事情就是這麼簡單。我期待與他合作。就這樣，沒有其他需要說的了。」

加盟後表現未如人意

現年24歲的舒克斯在2024年7月以3650萬英鎊（約3.6億港元）的身價從意甲博洛尼亞加盟曼聯，但過去一年在英超僅僅攻入兩球。他今季獲得四次正選機會，分別在對陣水晶宮和狼隊的比賽中取得入球。

然而，曼聯近期在沒有正宗中鋒的情況下，反而打出了最佳表現。另一位夏季新援班捷文施斯高（Benjamin Sesko）在對陣利物浦、曼城和阿仙奴的勝仗中均先列後備。

而在卡域克接手後的兩場比賽中，翼鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo）被安排在中路並取得入球，這可能使舒克斯在隊中的順位進一步下降。

外界普遍預計，儘管舒克斯將留隊至本季結束，但曼聯很可能會在夏季將其出售，以羅致一名專職中鋒來支援施斯高。當初，舒克斯被引進作為一名9號位球員，但他似乎在10號位的攻擊中場位置上表現得更為自在。