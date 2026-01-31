港超聯｜甘智健攻入「處子球」 笑指：將軍澳埸幾旺我

港超聯週六有傑志在將軍澳運動場主場迎戰冠忠南區，最終以3:0大勝全取3分，今場為傑志先開記錄兼攻入處子球的甘智健（Jason)，賽後表示很高興能夠入波兼取得勝利，更笑指將軍澳場旺他。

今場齊建攻的甘智健和林樂勤。攝影：魏國謙

甘智健今戰在24分鐘一記後腳助𠎀志打開記錄。攝影：魏國謙

甘智健送出球衣給玩小遊戲勝出的小球送。攝影：魏國謙

甘智健首戰首入球同在將軍澳 笑言場地旺佢

甘智健今戰在24分鐘一記後腳助𠎀志打開記錄，是今場贏波功臣之一，他在後受訪表示好高興能夠攻入首個入球兼能夠助球隊全取3分，Jason首戰是在2022年11月12日同樣在將軍澳主場，對上香港U23一戰中上場，在今次則在同一個場地攻入他的首個入球，被問到他的感受是他笑指：「第一場職業都喺呢度踢咁，第一球都喺度入咁就幾好啊，可能呢個場幾旺我，幾開心可以用呢度做主場。」

而下場主場將會面對另一勁齊敵理文，被問到對下場會有什麼期望時，Jason直言：「期望就係防守球員就集中翻喺防守上，咁都知道理文好多飛機大砲啦，所以就要集中喺防守上，進攻就交返俾前面。」

記者/攝影：魏國謙