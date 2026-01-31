Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超聯｜甘智健攻入「處子球」 笑指：將軍澳埸幾旺我

足球世界
更新時間：18:34 2026-01-31 HKT
發佈時間：18:34 2026-01-31 HKT

港超聯週六有傑志在將軍澳運動場主場迎戰冠忠南區，最終以3:0大勝全取3分，今場為傑志先開記錄兼攻入處子球的甘智健（Jason)，賽後表示很高興能夠入波兼取得勝利，更笑指將軍澳場旺他。

今場齊建攻的甘智健和林樂勤。攝影：魏國謙
今場齊建攻的甘智健和林樂勤。攝影：魏國謙
甘智健今戰在24分鐘一記後腳助𠎀志打開記錄。攝影：魏國謙
甘智健今戰在24分鐘一記後腳助𠎀志打開記錄。攝影：魏國謙
甘智健送出球衣給玩小遊戲勝出的小球送。攝影：魏國謙
甘智健送出球衣給玩小遊戲勝出的小球送。攝影：魏國謙

甘智健首戰首入球同在將軍澳 笑言場地旺佢

甘智健今戰在24分鐘一記後腳助𠎀志打開記錄，是今場贏波功臣之一，他在後受訪表示好高興能夠攻入首個入球兼能夠助球隊全取3分，Jason首戰是在2022年11月12日同樣在將軍澳主場，對上香港U23一戰中上場，在今次則在同一個場地攻入他的首個入球，被問到他的感受是他笑指：「第一場職業都喺呢度踢咁，第一球都喺度入咁就幾好啊，可能呢個場幾旺我，幾開心可以用呢度做主場。」

而下場主場將會面對另一勁齊敵理文，被問到對下場會有什麼期望時，Jason直言：「期望就係防守球員就集中翻喺防守上，咁都知道理文好多飛機大砲啦，所以就要集中喺防守上，進攻就交返俾前面。」

 

記者/攝影：魏國謙

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
9小時前
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
7小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
02:26
上環日圓劫案｜周一鳴：6人被捕 一名日籍漢充當內應 起回部分贓款
突發
6小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
2026-01-30 15:29 HKT
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
影視圈
8小時前
油缸車與巴士相撞。網上圖片
秀茂坪九巴與油缸車相撞 3人受傷　巴士下層損毀嚴重
突發
5小時前
美已婚女老師與17歲男生不倫戀 趁夫打獵邀回家激戰 法庭咁判
即時國際
14小時前