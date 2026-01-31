本土足球鞋品牌七年磨一劍 主打「袋鼠皮+闊腳+AG釘」攻港市場

本地足球裝備代理商鄒先生（Joe），因一次踢波時，足球鞋不合腳導致膝部韌帶斷裂，激發他歷時七年半，研發並推出「香港首對」的袋鼠皮足球鞋，主打「闊腳版型」及「專為香港仿草場調校的鞋釘」，希望幫助一眾本地波友，打造一對適合香港場地的足球鞋。

傷痛成研發契機

鄒生本身是足球愛好者。他坦言，創立自家品牌源於切身之痛：「自己本身腳闊，著歐洲品牌足球鞋好窄，買大碼又就會有個虛位，踢波好唔應棍。」更關鍵是他一次穿著歐洲球靴在本地球場仿草地上作賽，鞋釘「咬實」地面，導致他受傷，前十字韌帶斷裂。之後鄒生就開始想：「有冇機會做到闊腳兼且啱仿草場用的足球鞋呢？」

七年磨一劍 試版近百次

由想法變成實物，道路十分漫長。鄒先生指，最初「乜都唔識」，由17年在網上尋找訂製足球鞋，到後來正式尋找內地廠房合作，過程中換了五六間廠，為調校鞋楦和細節，試版接近一百次：「最難係我哋訂單量細，廠唔會優先處理，所有嘢都要排隊等，好多時預期聽日搞得掂，最後要等到下個禮拜。」由構思到產品正式面世，歷時約七年半。

堅持袋鼠皮 主打兩闊度 專為香港場地調校鞋釘

足球鞋最大特色是堅持使用袋鼠皮。鄒先生解釋：「袋鼠皮柔軟、堅韌，係公認最頂級、最舒服嘅足球鞋物料。雖然歐洲大品牌陸續停用，但我哋會堅持。」品牌提供足球鞋系列及襪套系列，兩者均設「闊腳」與「正常」兩種寬度選擇，照顧不同腳型。

針對香港場地，鞋釘經過特別調校。鄒先生指，外國品牌主力研發FG釘，其釘長較長且形狀具侵略性，適用於鬆軟真草。但香港仿草場的膠粒日久會變硬實，FG釘容易「咬死」地面，增加受傷風險。因此，其品牌的AG釘刻意比市面常見型號再短1至2毫米，並採用尼龍物料製造鞋底，提升穩定性，務求更適合本地常見的硬地仿草場使用，讓本地足球社群提供多一個貼心選擇。