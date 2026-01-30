理文正式宣佈巴拉克提前解約 將轉戰其他聯賽追夢 巴拉克感謝理文栽培

今日（30號）中午，理文足球會正式宣布，與球員巴拉克經友好協商後，雙方已達成協議提前解約。這位不久前正式入籍香港的中場球員將轉投其他聯賽，尋求新挑戰和進步空間。

不久前正式入籍香港的巴拉克將轉投其他聯賽，尋求新挑戰和進步空間。理文社交媒體截圖

巴拉克今季加盟理文後表現不俗，在各項賽事共上陣9場，貢獻2入球1助攻。球會聲明中感謝其付出，並祝願他未來發展順利。

難捨球隊氣氛 盼理文持續爭冠

巴拉克在社交媒體坦言離隊決定不易：「理文是香港最好球會，現時球隊狀態很好，凝聚力很強，成績斐然。離開這樣的球隊並不容易。」他強調，26歲仍是球員黃金年齡，希望去更大的舞臺：「我還年輕，有很多目標要爭取，很多夢想要去實現。從小我就夢想著能在大舞台，在眾多球迷面前踢球，不斷提升自己。 我想這就是我選擇離開的主要原因。」

他特別感謝理文上下及球迷支持：「無論係老闆、教練、隊友定係球迷，都令我感覺在家一樣 。雖然時間短暫，但這段經歷非常美好。」最後他寄語球隊保持強勢：「我希望從遠處就能看到我們不斷贏球，不斷衝擊冠軍，我知道理文能做到。 」