英超｜高普重返晏菲路 將任利物浦名宿賽助教領軍鬥多蒙特

利物浦周四正式宣布，球會傳奇領隊高普（Jurgen Klopp）將重返晏菲路，在今年三月舉行的名宿慈善賽中擔任球隊的助教，與另一傳奇杜格利殊（Kenny Dalglish）爵士一同領軍，鬥高普另一前東家多蒙特名宿隊。

告別18個月後再踏足晏菲路

這場備受矚目的名宿賽將於3月28日（星期六）下午3時舉行，由利物浦名宿隊對陣高普的另一支前東家多蒙特的名宿隊。這也意味著，在高普離開「紅軍」帥位僅18個月後，球迷們將再次看到他在晏菲路場邊指揮的身影。

利物浦官方發表的聲明稱：「高普已加入利物浦名宿隊的管理團隊，參與即將對陣多蒙特名宿隊的比賽。高普將重返晏菲路的後備席，協助領隊杜格利殊爵士，參與這場由AXA呈獻、並與Forever Reds合作舉辦的慈善賽。」 聲明亦確認，與他們一同在場邊的還有球會大使魯殊（Ian Rush）和名宿隊主席艾德列治（John Aldridge）。

目前已確認參賽的名宿陣容星光熠熠，包括前隊長希比亞（Sami Hyypia）、巴西左閘奧利里奧（Fabio Aurelio），以及伊斯坦堡奇蹟功臣之一的門將杜迪克（Jerzy Dudek）和另一位深受球迷愛戴的門將連拿（Pepe Reina）等。

未來動向惹關注

高普的回歸，哪怕僅是一場慈善賽，也再次引發了外界對他未來動向的猜測。這位德國名帥此前曾表示：「我說過我永遠不會在英格蘭執教另一支球隊，這意味著，如果（我回來），那就會是利物浦。所以，是的，理論上是可能的。」

除了與利物浦的傳聞外，高普也曾與西甲豪門皇家馬德里聯繫在一起。然而，能量飲品巨頭紅牛（Red Bull）的足球事務主管明茨拉夫（Oliver Mintzlaff）最近則大派定心丸，表示不擔心目前擔任紅牛全球足球主管的高普會離開。