曼聯｜堅尼態度180度轉變 突然開腔撐卡域克坐正曼聯帥位

曼聯名宿堅尼（Roy Keane）早前才公開批評卡域克（Michael Carrick）不適合出任曼聯的長期領隊，但他周四晚在一個網上節目中，態度突然一百八十度轉變，支持看守領隊卡域克正式接掌紅魔，希望球會能給予後者一份長期合約。

曾與卡域克夫婦爆發口水戰

堅尼早前曾與卡域克夫婦爆發「口水戰」，更公開表示，即使卡域克帶領球隊贏得本季餘下所有比賽，他也不會支持對方「坐正」。此番言論引來極大迴響，英國《每日郵報》體育記者 Nathan Salt 更曾撰文，批評堅尼對卡域克的個人情感令人尷尬，要求電視台 Sky Sports 禁止他再評述曼聯的比賽。

立場軟化 盼今夏正式任命

然而，在帶領球隊接連擊敗強敵曼城和阿仙奴後，卡域克的執教能力備受讚賞，而堅尼的態度似乎也出現了軟化。這位前曼聯鐵血隊長在《The Overlap》的足球播客節目《Stick to Football》中說：「我希望球會把長期合約給他，希望高層在夏天就正式任命他。」

不過，值得注意的是，堅尼的言論仍帶有矛盾。他隨後補充說，他仍然相信曼聯可以在夏天找到「一位更好的領隊」，並稱聘請卡域克長遠來看未必是「正確的決定」。

儘管如此，從最初的強烈反對到如今表示「希望」，堅尼的態度無疑已發生了驚人的U-turn，這番最新言論再次引起了球迷和媒體的熱議，也為卡域克在奧脫福的未來增添了更多變數。