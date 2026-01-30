轉會｜添姆華拿轉戰美職 成聖荷西地震重建軸心

美職球會聖荷西地震宣布，簽入德國國腳添姆華拿；他是以「指定球員」的身份加盟。29歲的華拿之前在萊比錫經歷失意，如今轉戰美職，將會成為球隊重建的靈魂人物。

華拿在萊比錫不獲重用。法新社

華拿曾經外借熱刺一季。法新社

華拿轉戰美職。法新社

傳萊比錫提早解約

華拿曾為德國國家隊上陣51分，於2021年效力車路士時奪得歐聯冠軍。但他於2022年重返母會萊比錫簽約4年，經歷失意；2024/25球季被外借熱刺一季，但借用結束後歸隊後未獲重用。華拿與萊比錫的合約，原本於今夏將屆滿，但據報萊比錫選擇提前解約，以佔成是次轉會。

華拿將於美職展開新章，他形容「前往美國發展是重大決定，但這裏具備了成功所需的一切條件」。華拿又指自己每仗都會傾盡全力：「我在每間球會都渴望贏得獎盃，事實上，我最終都能兌現承諾。這就是我加盟的原因。」聖荷西地震去季於西岸僅排第10，無緣季後賽，今次收購成為球隊重建的重要一步。目前聖荷西地震仍有簽下「指定球員」和「U22」的名額，具備再簽大牌球星的彈性。