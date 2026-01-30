Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐霸｜諾定咸森林派4蛋 第13名衝線轉戰附加賽

足球世界
更新時間：07:29 2026-01-30 HKT
發佈時間：07:29 2026-01-30 HKT

諾定咸森林今晨於歐霸聯賽階段最後一輪，主場以4：0擊敗匈牙利球隊費倫斯華路士。全取3分的森林以14分排在第13名，取得附加賽資格。

諾定咸森林4：0費倫斯華路士。美聯社
諾定咸森林4：0費倫斯華路士。美聯社
森林出線，轉戰附加賽。美聯社
森林出線，轉戰附加賽。美聯社
伊戈捷西斯今場梅開二度。美聯社
伊戈捷西斯今場梅開二度。美聯社

森林於17分鐘憑對手的烏龍球開紀錄，賴恩耶迪斯於右路傳中，於小禁區的客軍守將奧禾斯（Bence Otvos）解圍變擺烏龍。21分鐘，森林的前場逼搶得手，最終由伊戈捷西斯於禁區邊射入。森林半場領先2：0。

伊戈捷西斯梅開二度

下半場伊戈捷西斯再建一功，他接應後場長傳，身體對抗壓過對手後，第一時間起腳射入，森林領先至3：0。費倫斯華路士於88分鐘輸12碼，上半場擺烏龍的奧禾斯於禁區內拉跌丹尼杜耶，他因為這次犯規領黃。12碼由占士麥艾迪操刀，敵軍門將捉錯路，為森林鎖定4：0的勝局。全取3分的森林以4勝2和2負得14分，排在第13位，轉戰附加賽資格。費倫斯華路士則以4勝3和1負得15分排第12位，同樣出戰踢附加賽。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
19小時前
有線寬頻高層大地震  杜之克余詠珊何哲圖辭任 黃雅芬接任CEO
社會
8小時前
新世界傳易主 周大福鄭家純家族擬售控股權予美資黑石
新世界傳易主 確認獲投資者接洽 鄭家純家族據報擬售控股權予美資黑石
商業創科
10小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
飲食
14小時前
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
2026-01-28 19:30 HKT
張栢芝「舊愛」驚爆開刀做手術 插喉照流出入手術室嚇到面青 去年曾爆偷食轟動全港
張栢芝「舊愛」驚爆開刀做手術 插喉照流出入手術室嚇到面青 去年曾爆偷食轟動全港
影視圈
11小時前
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
19小時前