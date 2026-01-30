歐霸｜諾定咸森林派4蛋 第13名衝線轉戰附加賽

諾定咸森林今晨於歐霸聯賽階段最後一輪，主場以4：0擊敗匈牙利球隊費倫斯華路士。全取3分的森林以14分排在第13名，取得附加賽資格。

諾定咸森林4：0費倫斯華路士。美聯社

森林出線，轉戰附加賽。美聯社

伊戈捷西斯今場梅開二度。美聯社

森林於17分鐘憑對手的烏龍球開紀錄，賴恩耶迪斯於右路傳中，於小禁區的客軍守將奧禾斯（Bence Otvos）解圍變擺烏龍。21分鐘，森林的前場逼搶得手，最終由伊戈捷西斯於禁區邊射入。森林半場領先2：0。

伊戈捷西斯梅開二度

下半場伊戈捷西斯再建一功，他接應後場長傳，身體對抗壓過對手後，第一時間起腳射入，森林領先至3：0。費倫斯華路士於88分鐘輸12碼，上半場擺烏龍的奧禾斯於禁區內拉跌丹尼杜耶，他因為這次犯規領黃。12碼由占士麥艾迪操刀，敵軍門將捉錯路，為森林鎖定4：0的勝局。全取3分的森林以4勝2和2負得14分，排在第13位，轉戰附加賽資格。費倫斯華路士則以4勝3和1負得15分排第12位，同樣出戰踢附加賽。