歐霸｜阿士東維拉落後兩球下 3：2反勝薩爾斯堡 屈堅斯傷出
更新時間：06:49 2026-01-30 HKT
發佈時間：06:49 2026-01-30 HKT
發佈時間：06:49 2026-01-30 HKT
歐霸聯賽階段最後一輪，阿士東維拉主場迎戰薩爾斯堡，先落後兩球下以3：2反勝對手，全取3分。維拉以第2名衝線，取得直接出線16強的資格，但尖刀奧尼屈堅斯於35分鐘傷出。
明斯失誤致失守 下半場將功補過
維拉於33分鐘因後防一次失誤失守，主隊在後防搓傳，明斯的腳下球被對手逼甩，最終薩爾斯堡憑卡林干尼迪（Karim Konate）打開紀錄。落後的維拉兩分鐘後再收壞消息，前鋒屈堅斯大腿後肌受傷，需要退下線。半場0：1落後的維拉，於下半場49分鐘再失一球，薩爾斯堡的入球功臣是耶奧（Moussa Kounfolo Yeo）。
小將治蒙87分鐘奠勝
但維拉於64分鐘起，上演絕地大反擊。先是摩根羅渣士於64分鐘與隊友撞牆後，近門射地波近柱入。76分鐘，明斯將功補過，他接應右路傳中頭槌破門，助維拉扳平2：2；他對上一次入球，要數到2023年4月。維拉於87分鐘戲劇反勝，小將治蒙（Jamaldeen Jimoh）接應右路地波傳中，於遠柱燙地波入網。維拉最終以3：2擊敗薩爾斯堡，以7勝1負得21分第2名衝線，直入歐霸16強。
