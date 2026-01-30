英超｜卡域克好開局 堅尼繼續睇淡：缺乏領曼聯奪冠足球知識

卡域克接替魯賓艾摩廉，成為曼聯看守主教練至季尾。他的開局完美，領軍先後擊敗曼城和阿仙奴，而且球隊的表現具說服力。但名宿堅尼堅持看法，認為卡域克「缺乏帶領曼聯奪得錦標的足球知識」，今季必須另覓新帥。

卡域克出任看守主教練有個好開谔。法新社

卡域克的完美開局，未能說服曼聯一眾名宿。法新社

卡域克有經驗豐富的賀蘭幫助。法新社

「看守教練與坐正爭冠有別」

堅尼表示：「擔任看守主教練與作為曼聯領隊，並嘗試在未來2至5年內奪得英超冠軍，完全是兩回事。卡域克要成為曼聯的正式領隊？他經驗不足，我不認為他有足夠的足球造詣（去應付長期爭標）。我並非說卡域克不能成為頂級領隊，但要在今年夏天就讓他正式接掌曼聯？我看不到這個可能性。如果他正式執掌，然後能證明我錯了，並開始具備競爭力及贏得冠軍，我會說：『算你厲害，簡直是難以置信。』」。他認為曼聯的目標不應只是放在爭取前四，而是要奪取冠軍。

加利仔：應在名帥麾下學習後坐正

加利尼維利亦同意堅尼的觀點，認為曼聯主帥需要承受的壓力巨大，必須有長年的執教經驗：「阿迪達在曼城時，如何在哥迪奧拿麾下磨練。假設安歷基、杜曹或安察洛堤等名帥接手，卡域克在他們麾下學習兩、三年後接任，我認為這更合理。在米杜士堡執教幾年，然後在曼聯接掌數月便正式執教，無疑地會將卡域克推向失敗。」