轉會｜至少8隊搶史達寧 拿玻里料卻步：他對薪酬有極高期待

史達寧與車路士和平分手後，據《每日郵報》報道，有至少8支球隊爭搶這名英格蘭翼鋒，當中包括熱刺、祖雲達斯和拿玻里等等。據報史達寧仍然希望在頂級聯賽效力，穩定將是其首要考量。

史達寧原本與車路士的合約，還有1年半才屆滿，但他在「藍戰士」陣中被投閒置散，自2024年5月後再沒有為車路士上陣。但他的高薪令車路士非常頭痛，盛傳其周薪達到32.5萬鎊。雙方和平分手，為車路士減磅之餘，為31歲的史達寧的職業生涯帶來𥌓光。

史達寧與車路士和平分手。法新社

史達寧效力車路士期間，曾經外借阿仙奴。法新社

熱刺、祖雲達斯、般尼有興趣

據《每日郵報》指出，成為自由身的史達寧已獲得至少8間球會的青睞，包括熱刺、祖雲達斯、拿玻里和般尼等等；史達寧的代表正與這些球會一一商談。史達寧之前因為家庭原因，不希望子女的學業受影響而拒絕再外借；《天空體育》亦稱穩定和安全，是史達寧的首要考慮。但報道同時指出，史達寧離開車路士後，對於下一家的態度更為開放，並希望繼續於頂級聯賽效力。

拿玻里去年夏天曾洽談

其中一支有意羅致的球會是意甲拿玻里，球會體育總監文拿（Giovanni Manna）預計史達寧的高薪要求，阻礙了其加盟的機會：「史達寧是非常好的球員，但他已經有一段時間沒有比賽。我們在夏季時有與他商議，但我認為目前簽下十分困難，他對薪酬有極高期待。」