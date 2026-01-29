中超｜中國足協嚴懲打擊假賭黑 上海申花天津津門虎下季齊扣10分兼罰錢
更新時間：19:22 2026-01-29 HKT
發佈時間：19:22 2026-01-29 HKT
發佈時間：19:22 2026-01-29 HKT
今日（29號）中國內地球壇被投下震撼彈，由公安部、國家體育總局和中國足協在北京聯合召開新聞發佈會，打擊「假賭黑」問題，除了相關人事被禁止參與足球相關行緊外，多達13支球會亦被罰分和罰錢，其中港將陳晉一所屬和上海申花和孫銘謙所屬的天津津門虎，齊被重罰下季扣10分，兼罰款百萬人民幣。
中國足協整頓賭博風氣 中超前段班齊受罰
中國U23在亞洲盃決賽創歷史最佳成績第二完賽後，中國足協今日大動作整治內地足球環境，與公安部和國家體育總局合作打擊假波、賭波和黑哨問題，多人受到處罰之餘，多支球會亦受到處分，中超9支球會都被以扣分和罰款處分，其中陳晉一和孫銘謙分別所屬的上海申花和天津津門虎受到最嚴重處罰，齊扣10分兼罰款100萬，另外余子楠和安永佳分別所屬的北京國安和上海海港則被扣5分和罰款40萬，來季中超可見到9支9隊以負分起步。
