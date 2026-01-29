英超｜車路士官方宣布與史達寧和平分手 史達寧趕於轉會窗關前搵班落

車路士周三宣佈，已與英格蘭翼鋒史達寧（Raheem Sterling）達成共識，雙方同意提前終止合約。這位前曼城球星將以自由身離隊，結束其在史丹福橋並不成功的生涯。

車路士周三宣佈與英格蘭翼鋒史達寧達成共識雙方同意提前終止合約。AP

史達寧於2022年夏天以據報4750萬英鎊（約4.6億港元）的身價從曼城轉投車路士，當時被寄予厚望。然而，他的表現未如預期，在尚餘18個月合約的情況下，雙方決定分道揚鑣。效力「藍軍」期間，現年31歲的史達寧在各項賽事中總共上陣81次，其中62次為正選，貢獻了19個入球和12次助攻。

2024-25球季史達寧被外借至阿仙奴，但在領隊阿迪達麾下未能獲得重用。AP

2024-25球季史達寧被外借至阿仙奴，但在領隊阿迪達麾下未能獲得重用。AP

外借阿仙奴失意 回歸後遭雪藏

在2024-25球季，史達寧被外借至阿仙奴，但在領隊阿迪達（Mikel Arteta）麾下未能獲得重用，最終被送回車路士。然而，回到球隊後，他在新帥馬列斯卡（Enzo Maresca）的計劃中被視為冗員，更被徹底排除在一隊名單之外。

史達寧回到球隊後，他在新帥馬列斯卡的計劃中被視為冗員。

安排在炸彈小隊操練

未能於夏季轉會窗離隊後，史達寧一直與所謂的「炸彈小隊」（bomb squad）分開操練，處境尷尬。據報，包括祖雲達斯（Juventus）和利華古遜（Bayer Leverkusen）在內的多家球會曾探討過簽下他的可能性，而轉投富咸（Fulham）的交易最終亦未能成事。

車路士在官方聲明中表示：「史達寧今日經雙方同意後離開車路士，結束了他自2022年夏天從曼城加盟以來，作為我們球員三個半球季的時光。我們感謝拉謙在效力車路士期間所作出的貢獻，並祝願他在職業生涯的下一階段一切順利。」

