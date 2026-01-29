英超｜車路士官方宣布與史達寧和平分手 史達寧趕於轉會窗關前搵班落
更新時間：18:47 2026-01-29 HKT
發佈時間：18:47 2026-01-29 HKT
車路士周三宣佈，已與英格蘭翼鋒史達寧（Raheem Sterling）達成共識，雙方同意提前終止合約。這位前曼城球星將以自由身離隊，結束其在史丹福橋並不成功的生涯。
史達寧於2022年夏天以據報4750萬英鎊（約4.6億港元）的身價從曼城轉投車路士，當時被寄予厚望。然而，他的表現未如預期，在尚餘18個月合約的情況下，雙方決定分道揚鑣。效力「藍軍」期間，現年31歲的史達寧在各項賽事中總共上陣81次，其中62次為正選，貢獻了19個入球和12次助攻。
外借阿仙奴失意 回歸後遭雪藏
在2024-25球季，史達寧被外借至阿仙奴，但在領隊阿迪達（Mikel Arteta）麾下未能獲得重用，最終被送回車路士。然而，回到球隊後，他在新帥馬列斯卡（Enzo Maresca）的計劃中被視為冗員，更被徹底排除在一隊名單之外。
安排在炸彈小隊操練
未能於夏季轉會窗離隊後，史達寧一直與所謂的「炸彈小隊」（bomb squad）分開操練，處境尷尬。據報，包括祖雲達斯（Juventus）和利華古遜（Bayer Leverkusen）在內的多家球會曾探討過簽下他的可能性，而轉投富咸（Fulham）的交易最終亦未能成事。
車路士在官方聲明中表示：「史達寧今日經雙方同意後離開車路士，結束了他自2022年夏天從曼城加盟以來，作為我們球員三個半球季的時光。我們感謝拉謙在效力車路士期間所作出的貢獻，並祝願他在職業生涯的下一階段一切順利。」
