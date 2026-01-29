歐聯｜哥迪奧拿慶幸直入16強 為摩連奴「搏命」戰術捏一把汗

曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）在球隊成功直接晉級歐聯16強後感到非常高興，因為這意味著球隊將可避開在二月份進行兩場艱辛的附加賽。摩帥又透露為賓菲加主帥摩連奴末段全運壓上爭取入球而捏一把汗。

哥帥直言歐聯今非昔比

藍月在陣中缺少九名球員的情況下，主場以2:0擊敗加拉塔沙雷成功取得小組賽前八名的直接晉級16強位置，將無需應付二月份的附加賽，從而避免了28日內踢九場比賽的魔鬼賽程。哥迪奧拿賽後表示：「上半場比下半場好，但下半場的機會卻比上半場多。我們還有很多地方需要改進。考慮到現在歐聯的競爭激烈程度，我們真的很高興能躋身前八。當我16、17年前剛開始執教時，晉級沒有這麼困難。如今，每支球隊都非常、非常強悍。我真的很高興，並希望我們能在三月份達到最佳狀態。」

哥帥亦坦言球隊今仗陣容不整：「我們開局很好並創造了機會，但我們場上並沒有正宗的防守中場。謝利美杜古（Jeremy Doku）和馬穆殊（Omar Marmoush）表現出色，我們獲得了難以置信的機會，也許我們本應入更多球。我真的很高興，因為我們將迎來幾週的休息時間，我們需要這個。」

「看看有多少頂級球隊被淘汰出前24名，又有多少未能進入前八。而且，這是我們這些年來在歐聯派出的最年輕的隊伍。這是一個學習的過程，希望洛迪（Rodri）和安東尼施美安（Antoine Semenyo）屆時能回歸，這是好消息。」

全隊緊張觀看賓菲加生死戰

哥迪奧拿還透露，曼城全隊上下在比賽結束後，一同觀看了關乎他們命運的賓菲加對皇家馬德里。補時階段，賓菲加領先3:2，當時賓菲加全軍壓上包括門將，最後戲劇性贏4:2，曼城亦因而壓倒皇馬奪第8位的直接晉級16強資格。哥帥透露「我們當時都在看，我們並不知道賓菲加需要再入一球才能晉級。所以當我們看到摩連奴讓門將上前時，我們都在問『為什麼？』因為如果皇馬扳平比分，我們就會跌出前八。」哥帥之後還讚了摩連奴的大膽決策：「對摩連奴來說，攻入第四球是個絕佳的策略。」