歐聯｜一生人一次的奇蹟 賓菲加門將補時絕殺頭槌引爆社交媒體

賓菲加門將杜魯賓（Anatoliy Trubin）上演了足球史上最令人難以置信的劇本，在歐聯賓菲加對皇家馬德里的生死戰中，他在98分鐘接應罰球，以一記石破天驚的頭槌攻破對方大門，協助賓菲加奇蹟般地保住歐聯的出線資格，這個入球瞬間引爆了全球社交媒體。

摩連奴神之一手 門將變英雄

賽事末段，賓菲加仍處於出局邊緣。領隊摩連奴（Jose Mourinho）在最後一刻的罰球機會中，毅然作出驚人決定，命令門將杜賓棄關上前，參與最後一擊。令人意想不到的是，這個被譽為「神之一手」的調動收到了奇效。杜魯賓在禁區內力壓一眾皇馬守衛，將皮球狠狠頂向龍門死角，就連世界級門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）也反應不及，只能目送皮球入網。

這個入球不僅助賓菲加晉級歐聯附加賽，更讓執教生涯長達25年、見慣大場面的摩連奴也難以置信。

全球球迷及媒體陷入瘋狂

這個「門將絕殺」的畫面，讓全球球迷和評論員陷入瘋狂。著名評述員伊恩·達克（Ian Darke）激動地說：「摩連奴再次施展魔法！他讓門將杜魯賓上前，攻入了賓菲加在歐聯續命所需的一球，而他竟然在第98分鐘對皇馬做到了！多麼精彩的戲劇性！ 」

體育記者馬克洛馬斯（Mark Lomas）寫道：「我剛在里斯本見證了什麼！小組賽的最後一腳，賓菲加門將杜魯賓將摩連奴的球隊送進了淘汰賽。光明球場（Estadio da Luz）的場面太瘋狂了！」

有球迷專頁表示：「摩連奴在他25年的職業生涯中見過無數瘋狂的事情，但一個門將在最後一分鐘入球，將他的球隊送入歐聯附加賽，這可能是最瘋狂的一次。這是一生難得一見的時刻。」

美國足球媒體《Men In Blazers》更以全大階字母總結：「賓菲加門將杜魯賓在最後一分鐘入球，將他們從歐聯出局的邊緣拯救回來。足球是世界上最美好的東西！」

另一網民指出：「今晚比賽發展就如電影般，這就是我們喜歡足球的原因。」亦有球迷說：「想像一下，你正敲著淘汰賽的大門，這時你的守門員說了句『放鬆』，然後他瞬間變成了杜奧巴，持續了10秒鐘。」