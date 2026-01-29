歐聯｜夏維斯強勢回歸 阿迪達：他能將阿仙奴提升至另一層次

阿仙奴德國前鋒夏維斯（Kai Havertz）於周三歐聯(歐冠)主場3:2擊敗卡拉特之戰，傷癒復出後首次正選上陣即交出1個入球和1次助攻表現亮眼，領隊阿迪達（Mikel Arteta）賽後對其讚不絕口，直言夏維斯能將球隊的實力提升到另一個層次。

傷癒復出即獻入球助攻

夏維斯因腿筋及膝蓋手術，已闊別正選陣容長達357日。今仗他甫開賽即有好表現，於2分鐘便助攻隊友基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）打開紀錄。其後，夏維斯更攻入了近一年來的首個入球，狀態極佳。

為了讓這位26歲的德國國腳逐步重拾比賽狀態，阿迪達按計劃在半場將其換下。他對夏維斯上半場的表現給予高度評價：「這場比賽將為他帶來大量的信心、喜悅和能量，對球隊亦然。球隊上下都明白夏維斯對我們的重要性，以及他如何能幫助球隊變得更強，將我們帶到另一個層次。」

小心使用夏維斯

阿迪達補充道：「考慮到他缺陣了這麼長時間，今天能有如此表現實在令人印象深刻。他所展現的質素、與球隊的連結，以及上半場的入球和助攻，是一次非常積極的演出。我們要好好讓他融入，並確保以正確的方式使用他，因為在球季的下半段，他對我們將至關重要。」

阿迪達讚揚球員表現

阿迪達對球隊在小組賽的表現感到自豪：「我為球員們以及我們在第一階段的表現感到非常驕傲。在歐聯連贏八場是非常困難的，看看其他球隊的遭遇就知道了。我們必須肯定這一點，但現在賽事將暫告一段落。我們將會有一段時間反思，然後為下個對手做準備，一場一場地應對。」