歐聯｜士砵亭補時絕殺畢爾包 壓過皇馬PSG取前8名直入16強

歐聯聯賽階後最後一輪，士砵亭在最後關頭上演絕地反擊，作客以 3：2 戲劇性擊敗畢爾包，鎖定積分榜前8名席位，直接晉身16強。畢爾包則宣布出局。

辛斯特建功 畢爾包先拔頭籌

畢爾包開賽初期反客為主，僅 3 分鐘便由奧漢辛斯特（Oihan Sancet）禁區內建功取得領先。雖然士砵亭於 9 分鐘後由奧士文尼迪奧文迪（Ousmane Diomande）接應角球頭槌扳平，但主隊前鋒高卡古魯斯達（Gorka Guruzeta）在28分鐘趁對方後衛失誤頂入，助畢爾包帶著 2：1 的領先優勢進入更衣室。

士砵亭作客3：2擊敗畢爾包。美聯社

士砵亭94分鐘絕殺畢爾包，以第7名直入16強。美聯社

畢爾包出局。美聯社

士砵亭換人收奇效 94分鐘絕殺

下半場士砵亭領隊波格斯（Rui Borges）果斷變陣，換入多名球員增強活力。62分鐘，客隊的坦卡奧（Francisco Trincão）接應傳送冷靜射破烏尼西蒙（Unai Simón）十指關追成 2：2。其後，士砵亭一度獲判12碼，但球證查看VAR後推翻決定。

戰至補時94分鐘，士砵亭作出最後一擊，前鋒路易斯蘇亞雷斯（Luis Suárez）射門被撲出，87分鐘才入替的巴西小將艾利臣山度士（Alisson Santos）截得皮球後勁射破網，最終助球隊以3：2絕殺對手。賽後，士砵亭8戰得16分，壓過皇家馬德里、國際米蘭和巴黎聖日耳門，以第7名直接晉身16強。至於畢爾包8戰只得8分，最終排29名，黯然出局。