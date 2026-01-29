Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜士砵亭補時絕殺畢爾包 壓過皇馬PSG取前8名直入16強

足球世界
更新時間：07:48 2026-01-29 HKT
發佈時間：07:48 2026-01-29 HKT

歐聯聯賽階後最後一輪，士砵亭在最後關頭上演絕地反擊，作客以 3：2 戲劇性擊敗畢爾包，鎖定積分榜前8名席位，直接晉身16強。畢爾包則宣布出局。

辛斯特建功 畢爾包先拔頭籌

畢爾包開賽初期反客為主，僅 3 分鐘便由奧漢辛斯特（Oihan Sancet）禁區內建功取得領先。雖然士砵亭於 9 分鐘後由奧士文尼迪奧文迪（Ousmane Diomande）接應角球頭槌扳平，但主隊前鋒高卡古魯斯達（Gorka Guruzeta）在28分鐘趁對方後衛失誤頂入，助畢爾包帶著 2：1 的領先優勢進入更衣室。

士砵亭作客3：2擊敗畢爾包。美聯社
士砵亭作客3：2擊敗畢爾包。美聯社
士砵亭94分鐘絕殺畢爾包，以第7名直入16強。美聯社
士砵亭94分鐘絕殺畢爾包，以第7名直入16強。美聯社
畢爾包出局。美聯社
畢爾包出局。美聯社

士砵亭換人收奇效 94分鐘絕殺

下半場士砵亭領隊波格斯（Rui Borges）果斷變陣，換入多名球員增強活力。62分鐘，客隊的坦卡奧（Francisco Trincão）接應傳送冷靜射破烏尼西蒙（Unai Simón）十指關追成 2：2。其後，士砵亭一度獲判12碼，但球證查看VAR後推翻決定。

戰至補時94分鐘，士砵亭作出最後一擊，前鋒路易斯蘇亞雷斯（Luis Suárez）射門被撲出，87分鐘才入替的巴西小將艾利臣山度士（Alisson Santos）截得皮球後勁射破網，最終助球隊以3：2絕殺對手。賽後，士砵亭8戰得16分，壓過皇家馬德里、國際米蘭和巴黎聖日耳門，以第7名直接晉身16強。至於畢爾包8戰只得8分，最終排29名，黯然出局。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
13小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
16小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
19小時前
瘋搶iPhone 4S︱「古董」賣¥55銷量逾10萬部 翻Hit因……
瘋搶iPhone 4S︱「古董」賣¥55銷量逾10萬部 翻Hit因……
即時中國
11小時前
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
影視圈
15小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
李國銘上周六於Al Ain馬場策騎Balsaam贏馬開齋。
馬場浮世繪│李國銘贏馬開齋
馬圈快訊
15小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
00:41
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
2026-01-27 21:59 HKT