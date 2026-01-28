英超│哈利馬古尼大讚卡域克傳球能力 「比現役隊友更出色」

曼聯中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)近日接受訪問，表示自己很欣賞看守主教練卡域克(Michael Carrick)和助教賀蘭特(Steve Holland)落場親自參加操練的做法。他更指球員時代司職中場的卡域克，偶爾會露兩腳傳球，其準蠅度依舊，比其他隊友的傳送還要精彩。

哈利馬古尼。美聯社

卡域克親自演示傳球

卡域克和助教賀蘭特在操練中總會親力親為，不單止在場邊指揮，更會直接參與。哈利馬古尼指他在傳球訓練前先會進行演示，驚訝發現，「他依然可以用傳球撕開防線，他仍然具備這樣的能力。」

馬古尼：比隊友300次傳球更精彩

馬古尼更表示卡域克的傳球實力，比起一眾曼聯隊友更出色：「卡域克幾天前在訓練中演示了兩腳傳球，而球員們共完成了300次傳球訓練。我認為卡域克的兩次傳球，是我在訓練中看到最精彩的傳球。我想說卡域克依然具備不錯的傳球功底，他在訓練中對我們要求很嚴格。」

球員時代的卡域克司職中場，除了閱讀球賽和位置感出色外，其長傳和調度能力亦相當出眾。

哈利馬古尼。法新社

曼聯對阿仙奴。法新社